Hombre Resulta Herido por Explosión de Mina en Doctor Coss, Nuevo León

Un hombre resultó gravemente herido a causa de la explosión de una mina una brecha ubicada en una brecha, en los límites del municipio de Doctor Coss, en Nuevo León, y el estado de Tamaulipas. El hecho se registró poco después de las 8 de la mañana de este miércoles 4 de febrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre manejaba por el lugar con su camioneta cargada de paja, cuando pasó sobre el artefacto explosivo que detonó y destrozó la parte frontal del vehículo donde viajaba la víctima que terminó con heridas graves principalmente en las piernas.

Elementos de Protección Civil de Doctor Coss se movilizaron hasta el sitio, luego de recibir el reporte, para brindarle los primeros auxilios al hombre, quien necesito ser trasladado a un hospital para su atención médica de urgencia debido a las lesiones ocasionadas por la explosión de la mina.

Trasladan a hombre con fracturas a un hospital tras explosión de mina

La víctima de la explosión fue llevado a un hospital en el municipio de Cerralvo, ubicado en la zona norte del estado de Nuevo León. El hombre de aproximadamente 50 años de edad, presentaba fracturas en las piernas y al menos uno de sus brazos, así como diversas lesiones causadas por las esquirlas del artefacto explosivo.

Luego de algunos minutos, el hombre fue trasladado en la misma ambulancia hacia otro hospital en el municipio de San Nicolás de los Garza para ser atendido por especialistas. Se espera que en próximas horas los médicos den una actualización sobre su estado de salud.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que personas resultan heridas por la explosión de minas enterradas en el estado de Nuevo León. Tan solo en diciembre del 2025, se registró otro caso igual en el municipio de Doctor Coss, que dejó como saldo un campesino muerto y otro herido.

