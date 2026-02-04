Moviliza Avistamiento de Puma en Colonia de Monterrey; Presuntamente fue Atropellado

Elementos de rescate realizaron una movilización luego de que se reportara el avistamiento de un puma caminando por diversos sectores de la colonia Sierra Alta en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Esta movilización se registró durante la mañana de este miércoles 4 de febrero.

Noticia relacionada: Captan a Puma en el Parque Ecológico Chipinque en San Pedro, Nuevo León

Fueron vecinos quienes reportaron haber visto a un puma caminando en este punto. Elementos de Protección Civil de Nuevo León comenzaron con un operativo de búsqueda por los lugares donde los habitantes de esta colonia señalaron que había pasado el animal. Los rescatistas entraron debajo de un arroyo seco para tratar de localizarlo pero no lo lograron.

A través de redes sociales uno de los vecinos de este sector había compartido una imagen de un carro el cual tenía una mancha de sangre. El conductor mencionó que presuntamente había atropellado al puma, por lo que se preocupó por el animal. Rescatistas mencionaron que era importante localizarlo para saber si su estado de salud era el adecuado.

Hasta el momento no han podido localizar al puma, el cual presuntamente estaría herido, por lo que rescatistas y corporaciones del cuidado animal pidieron a vecinos reportar de inmediato cualquier avistamiento de este ejemplar el cual aparentemente ocupa ayuda de especialistas tras presuntamente ser atropellado.

Video: Moviliza Avistamiento de Puma al Sur de Monterrey

Captan a puma en el Parque Ecologico Chipinque

El pasado 20 de enero se había reportado otro avistamiento de un puma en el Parque Ecológico Chipinque. A través de redes sociales de este sitio se compartieron varias grabaciones donde se podía ver a este ejemplar caminar por diversos puntos y senderos de este sitio.

Especialistas señalaron que no era tan común que un humano se encontraba frente a frente con un puma, pero mencionaron que en caso de localizar a uno se debe actuar con responsabilidad, respeto y atención para evitar cualquier situación de riesgo. Autoridades también recordaron que esta especie habita la región desde mucho antes que comenzara el crecimiento urbano.

Historias recomendadas:

Con información de Brian Samaniego | N+

DAGM