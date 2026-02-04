Chocan Camiones de la Ruta 5 y 30 en la Colonia Independencia en Monterrey

Dos camiones del transporte público, de la ruta 5 y 30, terminaron impactándose cuando circulaban por calles de la colonia Independencia en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Los hechos se reportaron durante la mañana de este miércoles 4 de febrero.

Noticia relacionada: Camión de la Ruta 218 se Impacta Contra Clínica 30 del IMSS en Guadalupe, NL

Este percance ocurrió sobre la calle Colima, donde la ruta 5 circulaba por el carril derecho mientras que el camión de la ruta 30 intentaba girar desde el segundo carril hacia la calle 16 de Mayo. Al realizar a una maniobra, las unidades terminaron impactándose, provocando severos daños en ambas unidades.

Al lugar llegaron de inmediato autoridades de rescate para comenzar con los trabajos correspondientes. Las cámaras de N+ Monterrey pudieron captar como la unidad de la ruta 5 quedó completamente destruida en la parte frontal, mientras que la ruta 30 solo tuvo daños en uno de sus lados. En el lugar no se reportaron personas lesionadas.

Video: Choca Ruta 5 La Estanzuela con Ruta 30 Barro Centro en Colonia Independencia

Camión se estrella frente a Clínica 30 en Guadalupe

Este accidente se suma al percance registrado el pasado lunes 2 de febrero en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde un camión de la ruta 218 terminó estrellándose contra una barda y una parada de autobús frente a la clínica 30 del IMSS. Esta unidad estaba fuera de servicio, por lo que no se reportaron personas lesionadas.

Presuntamente el operador de este camión circulaba bajos los efectos de una sustancia intoxicante. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana señalaron que el hombre se encontraba inconsciente dentro de la unidad, por lo que fue trasladado a un hospital para su valoración médica. Los usuarios del transporte público señalaron sentir temor ante este tipo de casos, por lo que piden a las autoridades que se garantice la seguridad de los pasajeros.

Historias recomendadas:

Con información de Alexis Lozano | N+

DAGM