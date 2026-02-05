Fiscalía de NL Investiga a Cuatro Personas por Homicidio de Presunto Asaltante en Escobedo

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que cuatro personas son investigadas por su presunta responsabilidad en el homicidio de un hombre señalado como presunto asaltante, quien fue sometido y golpeado tras un supuesto intento de robo en una panadería del municipio de Escobedo.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos ocurrieron en calles de la colonia Infonavit Monterreal, donde el ahora fallecido habría intentado cometer un asalto en un establecimiento comercial. Tras el incidente, empleados de la panadería presuntamente persiguieron al hombre cuando este intentaba huir del lugar.

La persecución concluyó en el cruce de las calles Montes Ibéricos y Monte Carlos, donde el presunto delincuente fue alcanzado y sometido por varias personas, quienes presuntamente lo golpearon en repetidas ocasiones. Como consecuencia de las agresiones, el hombre resultó con lesiones de gravedad que posteriormente le provocaron la muerte.

Investigan a 4 personas por homicidio

Al lugar acudieron elementos de la policía municipal, así como personal de la Fiscalía y servicios periciales, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. La zona fue acordonada para recabar indicios y entrevistar a posibles testigos.

La autoridad estatal confirmó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, a fin de esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de las personas involucradas. Hasta el momento, las identidades de los cuatro investigados no han sido reveladas, ya que el caso continúa bajo investigación.

La Fiscalía indicó que se analizan grabaciones de cámaras de seguridad y otros elementos de prueba que permitan establecer cómo ocurrieron los hechos.

