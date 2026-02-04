Choque de Camión Ruta 218 y Auto Deja Una Mujer Lesionada en Guadalupe, Nuevo León

Un aparatoso accidente vehicular entre un auto de color rojo y un camión de la ruta 218 generó una intensa movilización en el cruce de la avenida Miguel Alemán y Constituyentes de Nuevo León. Este percance surgió durante la tarde de este miércoles 4 de enero.

El choque entre ambos vehículos ocurrió luego de que presuntamente un auto de color rojo se pasara un semáforo en rojo provocando que la unidad de la ruta 218 lo impactara dejando el carro encima de una banqueta. El impacto fue tan fuerte que una barda de metal fue derribada. Automovilistas de inmediato pidieron el apoyo de paramédicos tras observar el percance.

Al sitio llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalupe, así como paramédicos de la Cruz Roja Mexicana. La unidad de la ruta 218 sufrió daños en uno de sus costados provocando que los ventanales quedaran completamente destrozados. Dentro del auto rojo viajaba al menos una mujer, quien tuvo que ser rescatada del interior del vehículo debido a que quedó completamente destruido.

Rescatan a mujer herida tras choque de auto contra ruta 218

Bomberos utilizaron diversas herramientas para cortar una de las puertas del auto y poder liberar a la mujer la cual aún no ha sido identificada. Luego de ponerlas a salvo, paramédicos les brindaron la atención necesaria para posteriormente trasladarla a una unidad médica. En el sitio también se atendió a pasajeros del camión sin necesidad de ser trasladados.

Serán las autoridades correspondientes quienes determinen como ocurrió este percance y deslindar las responsabilidades correspondientes. Se espera que en las próximas horas acuda una grúa para retirar los vehículos que quedaron con severos daños y evitar que se registre un congestionamiento vial. Se espera que en las próximas horas se den más detalles de este accidente.

DAGM