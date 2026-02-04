Trasladan Vía Aérea a Mujer Tras Complicaciones Posteriores de Parto en Doctor Arroyo, NL

Protección Civil de Nuevo León activó un operativo especial este miércoles 4 de febrero para el traslado aéreo de una mujer de 40 años de edad que presentó complicaciones posteriores a un parto exitoso en el Hospital General de Doctor Arroyo, al sur del estado.

De acuerdo con la información oficial, la paciente había concluido de manera favorable su labor de parto; sin embargo, tras el procedimiento comenzó a presentar complicaciones que requirieron atención médica especializada de mayor complejidad, motivo por el cual se determinó su traslado a un hospital de tercer nivel.

Trasladan vía área a madre a IMSS

Ante la situación, Protección Civil de Nuevo León coordinó el apoyo con los Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración para realizar el traslado vía aérea hacia el Hospital de Ginecología del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en el área metropolitana.

El operativo contempló el despliegue del helicóptero de Protección Civil de Nuevo León, el cual despegó de su base para dirigirse al municipio de Doctor Arroyo, donde aterrizó en el Hospital General para realizar el traslado de la paciente. Posteriormente, la aeronave se trasladará a las instalaciones de Protección Civil de Nuevo León, donde una ambulancia del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) continuará con el traslado terrestre hacia el hospital de destino.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil de Nuevo León, personal del CRUM y Servicios Aéreos de la Secretaría de Administración, quienes se mantuvieron en constante coordinación para garantizar la seguridad y estabilidad de la paciente durante todo el proceso.

