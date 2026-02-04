Asaltan Papelería en Apodaca, Nuevo León; Ladrón Amenaza a Empleada y Huye con Dinero y Celular

Un presunto ladrón asaltó una papelería a plena luz del día en la colonia Insurgentes, en el municipio de Apodaca, luego de amenazar a la empleada del establecimiento y despojarla de dinero en efectivo y un teléfono celular.

De acuerdo con los primeros reportes, el sujeto ingresó al negocio portando gorra y cubrebocas para ocultar su identidad. Una vez dentro, se dirigió directamente hacia el área de cajas, donde comenzó a intimidar a la trabajadora, exigiéndole que le entregara el dinero.

El hombre amenazó a la empleada con sacar un arma de fuego, lo que generó momentos de pánico dentro del local. Ante el temor de resultar lesionada, la trabajadora accedió a entregar el efectivo que se encontraba en la caja registradora, así como su teléfono celular.

Video: Amaga a Empleada de Papelería y se Roba Dinero y Celular en Apodaca

Roba 600 pesos en efectivo y celular de la empleada

Tras cometer el robo, el presunto responsable huyó del lugar con 600 pesos en efectivo y el celular de la empleada, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

El asalto quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento, cuyas imágenes ya circulan entre comerciantes de la zona con la intención de identificar al responsable. Dichos videos serán puestos a disposición de las autoridades como parte de la denuncia correspondiente.

Minutos después del atraco, se solicitó el apoyo de las corporaciones de seguridad; sin embargo, el sujeto ya había escapado. Elementos policiacos realizaron recorridos por el sector, sin lograr su localización.

