El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó que atacó a una embarcación presuntamente vinculada con el tráfico de drogas en el Pacífico. Según informó a través del Comando Sur del Ejército estadounidense, en el ataque habrían muerto dos supuestos narcotraficantes.

Noticia relacionada: Estados Unidos Mata a Dos Presuntos Narcotraficantes en Otro Ataque a Embarcación en el Pacífico

Estados Unidos mata a dos presuntos narcotraficantes en ataque en el Pacífico

A través de su cuenta de X, antes Twitter, el Comando Sur informó sobre el ataque llevado a cabo por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, a cargo del comandante Francis L. Donovan. El Departamento de Guerra señaló que se trató de “un ataque cinético letal” y que la embarcación era operada “por una organización terrorista designada”.

Además, el Comando Sur indicó en su publicación que la embarcación recorría una ruta operada por el narcotráfico en el océano Pacífico. Dos presuntos narcotraficantes murieron durante la operación militar.

La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas murieron durante esta acción. Ninguna fuerza militar estadounidense resultó herida.

La publicación fue acompañada por un video donde se aprecia a una embarcación que es alcanzada por el fuego.

Video: Claudia Sheinbaum Habló sobre Ataques de Estados Unidos que Dejaron 14 Muertos en el Pacífico

Departamento de Guerra de Estados Unidos ha matado a 128 presuntos narcotraficantes en ataques

Desde septiembre del 2025, Estados Unidos comenzó a atacar barcos presuntamente vinculados con el narcotráfico en el mar Caribe. Los ataques de la operación Lanza del Sur pronto se extendió al océano Pacífico, donde el Pentágono también mantiene apostados buques de guerra.

Video: Operativo contra Narcolanchas en el Caribe y Pacífico Ha Dejado 126 Personas Muertas

Durante estas operaciones habrían muerto hasta la fecha 128 presuntos narcotraficantes, incluyendo a los dos fallecidos del 5 de febrero. Organizaciones no gubernamentales como Human Rights Watch han denunciado que estos ataques representan “ejecuciones extrajudiciales”, ajenas al derecho internacional.

Historias recomendadas: