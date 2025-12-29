EUA Ataca Embarcación Operada por Presuntos "Narcoterroristas" en el Pacífico; Hay 2 Muertos

Estados Unidos confirmó un nuevo ataque contra una embarcación presuntamente involucrada en el narcotráfico. El ataque ocurrido en aguas internacionales en el Pacífico dejó 2 muertos.

Estados Unidos realiza ataque en el Pacífico contra embarcación

A través de X, el Comando Sur del Departamento de Guerra de los Estados Unidos anunció que realizó un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico. En el mensaje se señala a la embarcación de pertenecer a organizaciones del narcotráfico catalogadas como terroristas:

El 29 de diciembre, bajo la dirección de Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por Organizaciones Terroristas Designadas en aguas internacionales.

El ataque, ocurrido en el océano Pacífico, dejó un saldo de dos personas muertas. El Comando Sur acusa que se trataba de dos presuntos “narcoterroristas”.

La inteligencia confirmó que el buque transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Dos narcoterroristas hombres murieron. Ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

La publicación fue acompañada de un mensaje donde se aprecia el bombardeo contra el barco que circulaba en aguas internacionales.

Ataque de Estados Unidos deja dos muertos en el Pacífico. Foto: X @Southcom

Ataques de Estados Unidos en el Pacífico y el Caribe sumarían 95 muertos

En septiembre del 2025, el gobierno de Donald Trump anunció que la Armada de Estados Unidos realizaría ataques en el mar Caribe contra embarcaciones del narcotráfico. En medio de tensiones con el gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos comenzó a realizar ataques en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Actualmente, el gobierno de Donald Trump también ha realizado numerosos ataques en el Pacífico, en medio de severas críticas por parte de organizaciones de derechos humanos. Se presume que han muerto al menos 95 personas en los ataques, todas acusadas de estar vinculadas al narcotráfico.

