En 48 Horas, EUA Realiza Segundo Ataque a Otra Embarcación en el Pacífico; 4 Personas Murieron

El Comando Sur informó que hoy, bajo la dirección del secretario de la Defensa, Pete Hegseth, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó un ataque cinético letal contra un buque operado por una Organización Terrorista Designada en aguas internacionales.

La inteligencia confirmó que el buque transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico Oriental y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas hombres murieron y ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido.

Segundo ataque en tan solo 48 horas

Se trata del segundo ataque en aguas internacionales. Apenas el lunes 15 de diciembre, el Comando Sur informó que, bajo la dirección de Pete Hegseth, también se realizaron ataques cinéticos letales contra tres embarcaciones en aguas internacionales. El saldo de esos ataques fueron de ocho narcoterroristas muertos, como los califica.

VIDEO: ¿Ataque de EUA a Embarcaciones en el Caribe es Ilegal? Análisis de Javier Tello

La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de ocho narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones: tres en la primera embarcación, dos en la segunda y tres en la tercera.

Drogas que llegaban por mar han disminuido: Trump

En tanto, hoy en su mensaje a la nación, Donald Trump, se refirió a su trabajo que ha hecho en contra de las drogas.

Las drogas que llegan por mar y océano han disminuido un 94 %. Hemos roto el control de los siniestros radicales progresistas en nuestras escuelas

