Estados Unidos Ataca Otra Embarcación en el Océano Pacífico

Este lunes 22 de diciembre, las fuerzas armadas de Estados Unidos informaron que ejecutaron otro ataque contra una embarcación que según indicaron estaba involucrada en operaciones de narcotráfico. Murió una persona.

El Comando Sur de EUA señaló en una publicación en redes sociales:

La inteligencia confirmó que la embarcación de bajo perfil transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental y estaba involucrada en operaciones de narcotráfico

Confirmó la muerte de una persona a quien calificó de "narcoterrorista" e indicó que ningún miembro de las fuerzas militares de EUA resultó herido.

No proporcionó evidencia de que el bote realizara tráfico de drogas.

En un video publicado por el Comando Sur se observa agua que salpica cerca de un costado de la embarcación y luego de un segundo ataque, la parte trasera del bote se incendia, la embarcación se ve envuelta por más agua que salpica y el fuego aumenta.

Al final del video, se le ve a la deriva con una gran imagen de fuego a su lado.

Ataques

El gobierno del presidente Donald Trump ha manifestado que el objetivo de los ataques es parar el flujo de drogas hacia Estados Unidos y aumentar la presión sobre su homólogo venezolano, Nicolás Maduro.

En 29 ataques conocidos desde septiembre, han muerto al menos 105 personas.

