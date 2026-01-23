El Departamento de Guerra de Estados Unidos realizó un ataque contra un barco señalado por narcotráfico que transitaba por una ruta del crimen organizado en el Pacífico Oriental. En el ataque murieron dos presuntos “narcoterroristas” y uno más sobrevivió.

Ataque de Estados Unidos deja dos presuntos “narcoterroristas” muertos

El Comando Sur de los Estados Unidos informó que se rescatará al sobreviviente. En una publicación realizada en X, antes Twitter, se dio a conocer que el ataque fue realizado por la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur bajo la supervisión de Pete Hegseth, secretario de Guerra.

En el video que acompañó la publicación se aprecia a una embarcación que es impactada mientras circula en aguas del Pacífico.

Estados Unidos comenzó desde septiembre del 2025 una serie de ataques contra embarcaciones señaladas por participar en el narcotráfico. Según recopiló CNN, durante el año se destruyeron 34 barcos. Durante estos ataques habrían muerto al menos 110 personas.

Cuestionan legalidad de ataques de Estados Unidos en el Pacífico

El gobierno de Donald Trump defiende que estos ataques responden a la designación de los grupos del crimen organizado como terroristas. No obstante, Human Rights Watch ha señalado que estas operaciones no son respaldadas por el derecho internacional y son “ejecuciones extrajudiciales”. En un informe la organización denunció:

Estados Unidos está llevando a cabo una campaña de ejecuciones extrajudiciales con ataques deliberadamente letales contra embarcaciones en los océanos Caribe y Pacífico sin ninguna base legal creíble.

