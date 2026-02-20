¿Cómo Se Elige el Engomado que No Circula en Sábado por Contingencia Ambiental? Esto Sabemos

En el contexto de la Fase 1 de Contingencia Ambiental, una de las medidas más visibles es la restricción vehicular a través del programa Hoy No Circula. En N+ te compartimos cómo se elige el engomado de los carros que no deben transitar en sábado.

Durante las Contingencias Ambientales registradas en febrero de 2026 en el Valle de México, una de las dudas más frecuentes entre la población fue qué vehículos debían suspender circulación, como parte del Programa Hoy No Circula, que busca reducir los niveles contaminantes.

Video: Levantan Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México Activa desde la Noche del Domingo

En entrevista para N+, Ramiro Barrios, Coordinador de Gestión de la Calidad Ambiental en Zonas Conurbadas y Metropolitanas de la CAMe, explicó que cuando se activa la Contingencia Ambiental, se determina a los vehículos afectados de la siguiente manera:

Se sigue un orden específico de colores de engomado.

El orden es consecutivo: amarillo, rosa, rojo, verde y azul.

También se consideran las terminaciones de placa asociadas a cada color.

En días entre semana, ya existe una programación fija según el día y el color del engomado. Pero cuando la contingencia ocurre en fin de semana, la lógica cambia ligeramente.

La restricción busca proteger la salud pública reduciendo emisiones. Se basa en un orden rotativo de colores de engomado.

Noticia relacionada: ¿Habrá Contingencia Ambiental Hoy? Así la Calidad del Aire en CDMX este 20 de Febrero 2026.

¿Qué pasa si la contingencia es en sábado?

Cuando la restricción cae en sábado por contingencia:

Se continúa con el orden consecutivo de colores.

Se aplica al siguiente color en la secuencia, tomando como referencia la última restricción aplicada.

Por ejemplo, si el sábado anterior correspondió al engomado azul, el siguiente sábado con contingencia tocaría al color amarillo, y así sucesivamente.

Recuerda que el sábado 14 de febrero de 2026 la restricción correspondió a vehículos con engomado azul y terminación 9 y 0, siguiendo esa lógica. En una próxima contingencia en fin de semana, el turno será para el color amarillo

Es decir, no se elige al azar, sino que se respeta una rotación continua para mantener equidad entre los conductores.



Historias recomendadas: