¿Cambió el Nivel para Activar la Contingencia Ambiental en 2026? Esto Explica Came

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) aclaró si hubo modificaciones en los criterios para declarar la Fase 1 de la Contingencia Ambiental; en N+ te compartimos qué explicaron.

En entrevista para N+, Ramiro Barrios señaló que en 2026 no hubo cambios respecto a 2025 en los valores que detonan la Fase 1 de Contingencia Ambiental.

Video: Levantan Contingencia Ambiental por Ozono en el Valle de México Activa desde la Noche del Domingo

Sin embargo, al comparar con décadas anteriores, la respuesta es distinta, ya que los niveles sí han bajado con el paso de los años, volviéndose más estrictos.

En la década de los 90, la Fase 1 se activaba cuando el ozono alcanzaba 294 partes por billón (ppb). Actualmente, el criterio vigente establece la activación con 155 partes por billón en una hora, prácticamente la mitad del umbral que se utilizaba entonces.

Cabe señalar que luego de varios días marcados por la activación de la Contingencia Ambiental por ozono en el Valle de México, la atención volvió a centrarse en los indicadores de calidad del aire hoy,18 de febrero de 2026, en N+ te compartimos cómo está en ¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 18 de Febrero.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Estado de México Hoy: ¿Regresa la Contingencia Ambiental en CDMX?.

Así fueron los ajustes para activar la Contingencia Ambiental

La CAMe detalló que entre los años 2000 y 2016 los parámetros se actualizaron de manera progresiva. En 2016 se realizó un ajuste considerado más riguroso, y desde entonces se mantiene el valor actual que detona la contingencia por ozono.

Este endurecimiento de criterios implicó que las medidas preventivas se activaran con concentraciones menores de contaminación, con el objetivo de reducir riesgos a la salud.

Además de los ajustes en los niveles de ozono, también se implementaron otras modificaciones regulatorias:

En 2019 se publicó una Norma Oficial Mexicana que estableció el índice Aire y Salud, con lo cual se unificaron los criterios de calidad del aire en el país.

que estableció el índice Aire y Salud, con lo cual se unificaron los criterios de calidad del aire en el país. Ese mismo año se incorporaron parámetros específicos para partículas finas PM2.5.

Se actualizaron los programas de contingencia ambiental en el Valle de México, incluyó los protocolos para contingencias por partículas y eventos combinados de ozono y PM2.5.

En 2021 se realizaron nuevos ajustes a los valores de la norma de ozono.

De acuerdo con la explicación proporcionada por Barrios, los cambios han buscado fortalecer la protección de la salud pública, estableciendo límites más bajos para activar medidas restrictivas cuando la calidad del aire se deteriora.

Historias recomendadas:

FBPT

Con información de Fanny Padilla, N+