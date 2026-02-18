¿Activan Contingencia Ambiental Hoy en CDMX? Así Está la Calidad del Aire este 18 de Febrero 

Después de varios de contingencia ambiental atmosférica por ozono, este 18 de febrero de 2026, la Dirección de Monitoreo Atmosférico dio a conocer cómo está la calidad del aire en la Ciudad de México (CDMX).

Según el reporte de este miércoles, desde las 07:00 horas se presentó mala calidad del aire en varias alcaldías de la CDMX y municipios del Estado de México (Edomex), por lo que aquí te brindamos todos los detalles de acuerdo con el mapa de monitoreo atmosférico.

El ozono se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación.

se forma durante complejas reacciones químicas en el ambiente, aunado a la radiación solar y poca ventilación. Puede llegar fácilmente a las vías aéreas intratorácicas, extenderse hacia los alveolos pulmonares y generar efectos dañinos en las personas.

Índice de la Calidad del Aire

El Índice de la Calidad del Aire está integrado por cinco niveles, que señalan además cuál es el riesgo a la salud.

Verde : calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo.

: calidad del aire buena y riesgo a la salud bajo. Amarillo : calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado.

: calidad del aire aceptable y riesgo a la salud moderado. Naranja : calidad del aire mala y riesgo a la salud alto.

: calidad del aire mala y riesgo a la salud alto. Rojo : calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto.

: calidad del aire muy mala y riesgo a la salud muy alto. Púrpura: calidad del aire extremadamente mala y riesgo a la salud extremadamente alto.

¿Cómo está la calidad del aire hoy?

Según dicho índice, desde esta mañana se registró mala calidad del aire en varias zonas del Valle de México.

Aquí te presentamos el reporte por hora tanto en la CDMX como en Edomex, pues eso es un parámetro para determinar si las autoridades pueden activar nuevamente la contingencia ambiental y con ello el doble Hoy No Circula.

07:00 horas

Calidad del aire mala (naranja): Alcaldías Gustavo A. Madero, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Iztapalapa y Tláhuac. Municipios Chalco, Valle de Chalco e Ixtapaluca.

