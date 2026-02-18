Senado Aprueba Emisión de Monedas Conmemorativas por el Mundial 2026

El Senado de la República aprobó por unanimidad la emisión de tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Se trata de una moneda de oro, una de plata y una bimetálica, con el Escudo Nacional en el anverso y un motivo alusivo al Mundial 2026 en el reverso, cuyo diseño será determinado por el Banco de México.

Al respecto Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, indicó:

En México el futbol es más que entretenimiento, es deporte nacional en la práctica social, tradición de barrio y de familia, horizonte de sueños. Por eso una moneda se guarda, se hereda, circula, se colecciona, es memoria portátil

Monedas conmemorativas

Legisladores de distintas bancadas señalaron que las monedas rinden homenaje a este gran evento deportivo y forman parte de la tradición numismática del país.

Por su parte Néstor Camarillo, senador de MC, señaló:

Con estas tres piezas adicionales completaremos una colección de 12 monedas, que celebran la docena de años que han pasado desde que se anunció que seríamos sede y que anuncian al mundo en México, que México está listo para recibir a las naciones con los brazos abiertos

Video: A Poco Más de 4 Meses para el Inicio del Mundial, Así Van las Obras en Jalisco

Historias recomendadas:

Con información de Juan Pablo Narcia

LECQ