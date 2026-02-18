Senado Aprueba Emisión de Monedas Conmemorativas por el Mundial 2026
N+
Se trata de tres monedas conmemorativas, una de oro, una de plata y una bimetálica, con el Escudo Nacional en el anverso y un motivo alusivo al Mundial en el reverso
COMPARTE:
El Senado de la República aprobó por unanimidad la emisión de tres monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026, que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
Se trata de una moneda de oro, una de plata y una bimetálica, con el Escudo Nacional en el anverso y un motivo alusivo al Mundial 2026 en el reverso, cuyo diseño será determinado por el Banco de México.
Al respecto Manuel Huerta Ladrón de Guevara, senador de Morena, indicó:
En México el futbol es más que entretenimiento, es deporte nacional en la práctica social, tradición de barrio y de familia, horizonte de sueños. Por eso una moneda se guarda, se hereda, circula, se colecciona, es memoria portátil
Monedas conmemorativas
Legisladores de distintas bancadas señalaron que las monedas rinden homenaje a este gran evento deportivo y forman parte de la tradición numismática del país.
Por su parte Néstor Camarillo, senador de MC, señaló:
Con estas tres piezas adicionales completaremos una colección de 12 monedas, que celebran la docena de años que han pasado desde que se anunció que seríamos sede y que anuncian al mundo en México, que México está listo para recibir a las naciones con los brazos abiertos
Historias recomendadas:
- N+ Focus | INVI de BCS Desvió 3 MDP en Despensas y Efectivo a Precampaña de Adán Augusto
- Vinculan a Proceso al Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por Peculado de Más de 5 MDP
- México Supera los 10 Mil Casos de Sarampión: Estados Afectados con Más Contagios y Muertes Hoy
Con información de Juan Pablo Narcia
LECQ