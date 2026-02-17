N+ Focus | INVI de BCS Desvió 3 MDP en Despensas y Efectivo a Precampaña de Adán Augusto

El Instituto de la Vivienda de Baja California Sur realizó operaciones financieras para comprar despensas, accesorios y regalos en efectivo durante la precampaña de Adán Augusto López Hernández en la contienda interna de Morena entre 2022 y 2023, de acuerdo con documentos en poder de N+ Focus, que incluyen conversaciones del extesorero del INVI, Javier Ramírez, con la extitular, Fernanda Villarreal, y el exdirector de Finanzas, Juan Manuel Reyes.

Ayer 16 de febrero, este medio reportó el financiamiento millonario del Gobierno de Baja California Sur, a través del Instituto de Vivienda Estatal, a la precampaña del tabasqueño en el proceso de las llamadas "corcholatas". En una nueva investigación, se detallan operaciones adicionales para apoyar la postulación de López Hernández.

Según la testimonial del extesorero, el resguardo de las despensas y las entregas en efectivo para la campaña de Adán se hicieron en el car wash “Los Abuelos”. Fueron alrededor de 4 mil unidades de despensas por 2 millones 870 mil pesos, que se entregaban a líderes de colonias.

Además de los 10 millones de pesos que Villarreal solicitó a Ramírez para la campaña, como reportó ayer este espacio, también desde agosto de 2022 se preparaban sobres de dinero.

Por ejemplo, el 10 de agosto de 2022 Villarreal le habló al extesorero sobre la entrega de una bolsa verde que sumaba 900 mil pesos, y para los cuales le pidió una tarjeta.

Video: N+ Focus | INVI de BCS Desvió Millones a Precampaña de Adán Augusto en Despensas y Efectivo.

Seis días después, a las 11:46 de la mañana, la extitular del INVI solicitó al extesorero el número de tarjeta bancaria de Adán Augusto, durante una reunión que Villarreal sostenía con el gobernador Víctor Castro Cosío.

Pese a que la red de operadores de Adán incluye al exsecretario de Gobierno, Homero Davis, este rechazó los señalamientos y aceptó que sí colaboró en la campaña de Adán como su amigo.

También manifestó su disposición a comparecer ante las autoridades por el presunto desvío del INVI.

—¿Esos 10 millones de pesos, que fue de ellos?, se preguntó al legislador.

No tengo información de esos 10 millones de pesos, le ayudamos en el proceso interno, para poder ayudarle a hacer proselitismo, trabajo de logística

El padre del extesorero pide que sean investigados los altos funcionarios, e incluso durante un juicio de amparo de junio de 2025, la defensa del extesorero pidió que su proceso sea llevado en libertad y que la reparación de daño se reparta entre los otros acusados como Villarreal y Reyes.

