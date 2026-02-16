N+ Focus: Gobierno de Baja California Sur Habría Financiado Precampaña de Adán Augusto López 

Entre 2022 y 2023, el gobierno de Baja California Sur, a través del Instituto de Vivienda, financió con 10 millones de pesos la campaña de Adán Augusto como candidato de Morena en la elección interna, de acuerdo con la testimonial del extesorero del INVI, que acusa una red de operadores.

Esta es una investigación de N+ Focus por Alejandro Melgoza, Paul Ramírez y Williams Castañeda.

Era 5 de noviembre de 2022 cuando el gobernador de BCS, Víctor Castro Cosío, hizo público su apoyo hacia López Hernández.

Yo no voy a andar con medias tintas, va todo mi respaldo en este trecho a Adán Augusto López Hernández

Después del respaldo público, empezó una presunta operación a favor de Adán, al interior del INVI del estado, durante la administración de Fernanda Villarreal, de acuerdo con la testimonial de Javier Ramírez, extesorero del INVI, y de documentos en poder de N+ Focus.

Esteban Ramírez, padre de extesorero

En mayo del 2024 le entregó una testimonial al fiscal (...) mi hijo le hizo una testimonial que aquí traigo una copia

Esteban Ramírez, padre de extesorero

Yo no estoy pidiendo que mi hijo salga libre ni mucho menos. Yo sé que es culpable y pues merece castigo, pero él no fue solo

Denuncian red de corrupción

El testimonio del extesorero, que aún no está en la carpeta de investigación, expone una presunta red encabezada por el exsecretario de gobierno de BCS y hoy senador, Homero Davis; la extitular del INVI, Fernanda Villarreal; el exdirector de Finanzas, Juan Manuel Reyes; y unos 6 operadores.

Según el extesorero, en noviembre del 2022, el mes que Castro Cosío dio el espaldarazo a Adán, vino la primera solicitud de dinero del exsecretario de Gobierno, Homero Davis, por un millón de pesos; y en ese mismo lapso, Villarreal pidió 2 millones de pesos previo a una reunión con Adán en Ciudad de México.

Esteban Ramírez, padre de extesorero

Ahora viene lo bueno, dice, el apoyo total a Homero Davis y Adán Augusto López: en febrero del 2023, Fernanda Villareal me solicitó la cantidad de 1 millón y medio; y en marzo 2 millones; en abril del 2023 1 millón, el mayo del 2023 1 millón y medio y en junio de 2023 1 millón

N+ Focus cuestionó a Villarreal a la salida de su audiencia inicial el pasado 5 de febrero.

Alejandro Melgoza, reportero N+ Docus

Licenciada, ¿cuál es su posición respecto a la relación que hay con el senador adán augusto y el financiamiento presuntamente de su campaña?

Fernanda Villareal, exdirectora INVI BCS

Yo no tengo nada que decir al respecto (...) aquí estoy acudiendo atenta al llamado de la autoridad

Los operadores, hoy en el Cereso de La Paz, supuestamente entregaron el dinero en el car wash llamado “Los abuelos” entre 2022 y 2024, bajo instrucciones de la extitular del INVI y su director de Finanzas, Juan Manuel Reyes, quien es compadre del exsecretario de Gobierno.

Desde el 2024, la fiscalía Anticorrupción de BCS investiga el desvío de decenas de millones de pesos por parte del INVI a través de miles de transferencias bancarias, y que, según la testimonial, los 10 mdp para la campaña de Adán formaron parte de esa triangulación de recursos.

Lenin Ortiz, fiscal Anticorrupción

El modus operandi era la simulación de cuentas o traspaso entre cuentas del propio Instituto; estas transferencias iban a cuentas de particulares que no tenían pues ninguna relación con el Instituto de Vivienda

Si bien no se vincula a ambos senadores en el caso, documentos en poder de N+ Focus ligan las actividades de Villarreal en el Senado como investigadora parlamentaria. Su jefe directo es un funcionario del Instituto Belisario Domínguez, cuyo comité directivo preside Adán desde septiembre de 2024.

La audiencia inicial será el 5 de marzo contra dos cabecillas del INVI, acusadas por la fiscalía.