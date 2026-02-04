N+ Focus: Refinería Dos Bocas, al Margen de la Ley Ambiental

La Refinería Olmeca en Dos Bocas se ha convertido en una pesadilla para los vecinos de Paraíso, Tabasco, quienes pasaron de tener un manglar de 200 hectáreas a convivir con el fuego, la contaminación y el ruido causados por un proyecto que incumplió leyes ambientales, ignoró denuncias, taló cientos de hectáreas sin permiso y contamina, cada día, a cientos de niños.

Esta es una investigación de N+ Focus que revela cómo la obra se saltó la legislación ambiental y ha creado condiciones insalubres para la población del municipio donde fue construida.

En 2008, el Instituto Mexicano del Petróleo publicó un estudio que calificaba a Paraíso como la peor opción para poner una refinería por sus condiciones ecológicas y dificultades de construcción.

N+ Focus Dos Bocas Al Margen de la Ley Ambiental.

Para construir la Refinería Dos Bocas, se talaron ilegalmente 200 hectáreas. Además, las autoridades ignoraron cuatro denuncias populares sobre el daño ambiental de las obras de la refinería.

Casi 500 niños están expuestos a la contaminación

Los alumnos de la primaria Abías Domínguez conviven a escasos metros de la refinería. En su primer semestre de funcionamiento hubo tres incidentes que obligaron a desalojar a los niños. Esa escuela y el preescolar están pared con pared con la obra. Jorge Lamoyi, director de la escuela Abías Domínguez, explica la situación:

La distancia o la separación de nuestra escuela con respecto a la refinería son 4.5 metros. De una barda a otra

N+ Focus Dos Bocas Al Margen de la Ley Ambiental.

El director de la primaria, señala que, desde que arrancó la producción de la Refinería en julio de 2024, los casi 500 niños de estos centros conviven con ruido y contaminación.

Hay olor a azufre, hay ácido sulfhídrico, hay olor a mina

Además, ya van tres accidentes que obligaron a desalojar la escuela. Cada día, las madres y padres dejan con miedo a sus hijos.

Myriam Arias, madre de un alumno de sexto grado, dijo que necesitan un espacio seguro para los niños.

Lo ideal sería reubicar la escuela. Vimos al gobernador y él mostró su apoyo, con las autoridades municipales, pero sí necesitamos un terreno

N+ Focus Dos Bocas Al Margen de la Ley Ambiental.

Pemex incumple con monitoreo de calidad del aire

Aunque estos problemas son continuos, Pemex y la refinería no han cumplido con un monitoreo perimetral de la calidad de aire, dejando a los vecinos indefensos y sin información sobre el aire que respiran.

"Las lecturas son de un aire insalubre para grupos vulnerables (...) y con horas que el aire es insalubre para todas las personas", señaló Juan Manuel Orozco, Oficial de Proyectos de Conexiones Climáticas.

También, con ayuda de la organización Earthworks y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, analizaron la refinería, usando una cámara que permite grabar gases como el metano, tóxicos, pero invisibles al ojo humano.

N+ Focus Dos Bocas Al Margen de la Ley Ambiental.

La zona más afectada es la colonia Petrolera, donde cientos de vecinos pasaron de disfrutar de vivir al lado de un manglar a ver, oír y oler un complejo petrolero. José Luis Jiménez, un vecino de la zona, calificó la situación como un martirio.

Ahorita, un martirio porque no te deja descansar. La Secretaría de Salud, nos dijo: 'ustedes se van a morir de cáncer por el humo'

La Auditoría Superior de la Federación dijo que la Evaluación de Impacto Ambiental de la Refinería Dos Bocas fue una simulación que se aprobó en un tiempo récord de dos meses.

N+ Focus Dos Bocas Al Margen de la Ley Ambiental.

Como el Instituto Mexicano del Petróleo hizo la evaluación en 30 días, no tiene la totalidad de las obras ni todos los impactos, el programa de trabajo no es preciso y no hay información de la contaminación ambiental ni el impacto en los vecinos.

La refinería se anunció en diciembre de 2018 y la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, tenía encargada la inauguración para junio de 2022. La obra se inauguró hasta agosto de 2024.

Inicialmente, tenía un costo de 160 mil millones de pesos, pero terminó costando casi 400 mil millones y hasta ahora no ha logrado acercarse a su capacidad total de refinación.

Historias recomendadas:

Con información de N+