Con Uniformes y Autos Falsos: Detienen a 21 Sujetos que Fingían ser MP de la Fiscalía Edomex

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), informó los detalles de la detención de más de 20 personas que se hacían pasar por agentes del organismo, los cuales están vinculados a homicidios, extorsiones y robos de vehículos en el Edomex.

De acuerdo con las autoridades, estas detenciones fueron posibles gracias a los actos de investigación iniciales del contenido de publicaciones y denuncias que se hicieron en torno a presuntas conductas delictivas de servidores públicos.

A través de acciones operativas diversas relacionadas con estas investigaciones, se logró

la detención en flagrancia de 21 individuos

Según la Fiscalía, a las personas sospechosas les aseguraron diversos artículos, algunos de los cuales usaban para hacerse pasar por funcionarios y posteriormente cometer delitos. Entre ellos:

Armas de fuego

Dosis de narcóticos

Prendas e insignias apócrifas

Vehículos con los que pretendían simular pertenecer a alguna corporación policial de los tres órdenes de gobierno

Estos sujetos están relacionados en la comisión de delitos de homicidio, extorsión y robo de vehículo, entre otros

Las personas detenidas por presuntamente hacerse pasar por agentes ministeriales de la Fiscalía fueron identificadas como:

Ramón “N”

Adolfo “N”

Brian Yosef “N”

Erick Manuel “N”

Erick “N”

Carlos Eduardo “N”

Sergio “N”

Víctor Manuel “N”

Gustavo “N”

Omar Domingo “N”

José Juan “N”

Néstor “N”

Enrique “N”

Omar “N”

Lucio “N”

Dilyan Citlali “N”

Brandon Azael “N”

Sergio “N”

Roberto “N”

César Iván “N”

Fernando “N”

Siguen investigaciones contra funcionarios de la Fiscalía CDMX

Luego de dar a conocer esas detenciones, la FGJEM indicó que inició 67 investigaciones de oficio y recibió 43 denuncias en relación a diversas publicaciones que señalan conductas delictivas supuestamente cometidas por servidores públicos, en total 110 expedientes.

Con estas indagatorias se permitió identificar señalamientos en contra de 39 servidores públicos de esta Fiscalía y ocho personas ajenas, de estas últimas, cinco aún no han sido plenamente identificadas al no existir indicios suficientes.

Además, se estableció la probable intervención de ocho policías de investigación en la comisión de uno o más ilícitos. Por este motivo, se ejerció acción penal en contra de ellos:

Dos por el delito de extorsión

Seis por usurpación de funciones públicas

Los cuales se encuentran a la espera de la audiencia de formulación de imputación

Ahora bien, respecto a otros 20 elementos señalados en las indagatorias, se continúa con la investigación para esclarecer los hechos y su probable participación en los mismos.

Sin que hasta este momento existan indicios suficientes para una imputación en sede judicial, no obstante, también se iniciaron procedimientos administrativos en su contra ante el Órgano Interno de Control, Visitaduría General, Órgano Sustanciador y Comisión de Honor y Justicia.

Adicionalmente, se identificó que tres individuos ajenos a esta institución y quienes fueron denunciados por las víctimas, presuntamente intervinieron en hechos constitutivos de delito, por ese motivo se ejercitó acción penal en su contra por secuestro con fines de extorsión.

