Balacera en Ecatepec: Motociclista es Asesinado por Otro Biker en la Colonia El Cegor, Edomex

Un motociclista fue asesinado a balazos cuando circulaba en calles de la colonia El Cegor, en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Según los primeros reportes, el ataque armado ocurrió cuando la víctima circulaba sobre la calle de Zinacantepec y otro motociclista se le emparejó antes de disparar contra él en varias ocasiones.

Luego de escuchar las detonaciones, los vecinos pidieron ayuda al 911, ya que en el lugar un hombre quedó inconsciente y con varias lesiones.

¿Qué se sabe de la balacera en Ecatepec hoy?

Una vez que las autoridades acudieron al sitio, le brindaron los primeros auxilios, no obstante, el motociclista ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada para comenzar con las primeras investigaciones, así como para que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), lleve a cabo el levantamiento de indicios y del cuerpo.

Los testigos refirieron que el presunto culpable también viajaba en motocicleta y luego de disparar contra el otro biker, huyó con dirección San Agustín. En el sito ya se encuentran algunos familiares de la víctima, quienes lo identificaron y ahora están a la espera de los trámites correspondientes ante el Ministerio Público.

Se realiza un operativo en la zona para dar con la persona responsable de la balacera en Ecatepec hoy 4 de febrero de 2026, en la cual un hombre perdió la vida.

