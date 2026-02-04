Desaparición de Madre de la Periodista Savannah Guthrie: De la Búsqueda al Apoyo de Trump

En Estados Unidos es un misterio el paradero de Nancy Guthrie, madre de la presentadora del programa de noticias "Today", Savannah Guthrie, quien, según los investigadores, parece haber sido secuestrada de su hogar en Tucson, Arizona. En N+ te presentamos la cronología de este caso.

Sábado 31 de enero de 2026

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez a las 9:45 hora local del sábado, cuando sus hijos la dejaron en su casa, informó el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos.

Domingo 1 de febrero

Los investigadores consideran que Nancy Guthrie fue secuestrada mientras dormía la madrugada del domingo, según el departamento del sheriff. Se desconoce la hora exacta de su aparente secuestro. El sheriff señaló que Nancy Guthrie podría morir sin acceso a sus medicamentos en 24 horas.

Alrededor de las 11:00 horas del domingo, alguien que asiste a la iglesia con Nancy Guthrie llamó a la familia para informar que la mujer de 84 años nunca había llegado al servicio, dijo el sheriff.

Los familiares acudieron a la casa de Nancy Guthrie para buscarla y luego reportaron su desaparición alrededor del mediodía, informaron las autoridades.

Lunes 2 de febrero

El sheriff pidió ayuda al público en una conferencia de prensa el lunes, calificando la casa como una "escena del crimen" y afirmando que Nancy Guthrie "no se fue sola".

Savannah Guthrie se pronunció en redes sociales ese mismo lunes sobre el caso de su madre:

Gracias por unir sus oraciones a las nuestras por nuestra querida madre, nuestra querida Nancy, una mujer de profundas convicciones, una buena y fiel servidora. Que la traigan a casa

Martes 3 de febrero

Se ofreció poca información nueva y se afirmó que aún se desconoce el paradero de Nancy Guthrie. La oficina del sheriff confirmó que está revisando posibles notas de rescate como parte de la investigación.

Miércoles 4 de febrero

El sheriff declaró el miércoles que no se ha identificado a ningún sospechoso. Se insta a cualquier persona que tenga información a llamar en Estados Unidos al 911 o al Departamento del Sheriff del Condado de Pima al 520-351-4900.

Trump ordena a fuerzas federales a sumarse a investigaciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo esta noche que habló con la periodista Savannah Guthrie, por la desaparición de su madre, Nancy Guthrie, de 84 años, quien fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson, Arizona.

Por ello, el mandatario dijo que ordenó a las fuerzas federales y locales que estén a disposición de la familia de manera inmediata.

Trump señaló que se desplegaron todos los recursos para que Nancy vuelva a casa sana y salva.

Savannah Guthrie suplica prueba de vida de su madre

La periodista estadounidense Savannah Guthrie, lanzó este miércoles un llamado a los presuntos captores de su madre Nancy Guthrie, para que entreguen una prueba de vida y se abran a entablar comunicación con la familia.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, la copresentadora del programa 'TODAY' de la cadena NBC recordó que su madre tiene 84 años, padece dolores constantes y depende de medicación diaria para mantenerse con vida y evitar sufrimientos severos.

No tiene medicamentos; los necesita para sobrevivir. Los necesita para no sufrir

Guthrie subrayó que la familia está dispuesta a hablar con quienes tengan retenida a Nancy y remarcó la urgencia de que reciba sus tratamientos, al advertir que su salud y su corazón son frágiles y que el acceso a los fármacos es vital.

La desaparición de la madre de la copresentadora del programa matutino "Today" de la cadena NBC ha conmocionado a la opinión pública estadounidense y ha centrado la atención en una urbanización de las afueras de Tucson, en el estado de Arizona, donde reside la mujer.

El alguacil del condado de Pima, Chris Nanos, cree que la mujer fue secuestrada de su residencia donde vivía sola, aunque contaba con personas que le ayudan al cuidado de la casa.

En una rueda de prensa el martes, Nanos explicó que las pruebas recogidas en la casa aún no apuntaban a ningún sospechoso. Tampoco tienen claro cuántas personas habrían participado en el supuesto rapto.

