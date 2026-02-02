Desaparece la Madre de la Conductora de Noticias Savannah Guthrie; Policia Investiga Crimen

Las autoridades de Arizona, Estados Unidos anunciaron este lunes 2 de febrero de 2026 que abrieron una investigación criminal por la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, copresentadora del programa matutino TODAY de la cadena NBC, luego de encontrar indicios en la casa de que no se marchó por voluntad propia.

¿Cuándo fue vista por última vez Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez el sábado por la noche en su residencia en una comunidad al noreste de Tucson, Arizona, según informó el jefe del Departamento del Condado de Pima, Chris Nanos, en una conferencia de prensa.

Las autoridades buscan a Guthrie desde el mediodía del domingo, después que la familia reportara su desaparición. Así lo informaron autoridades, para luego agregar que la mujer "no se fue por su propia voluntad. Lo sabemos".

De hecho, tenemos un crimen

Desconocen si mamá era acompañada el día que desapareció

Las autoridades no proporcionaron detalles adicionales sobre la investigación o la escena del crimen. La madre de Guthrie vive sola en la casa, aunque tiene personal que le ayuda con las labores domésticas. No está claro si alguien estaba con ella el fin de semana.

Nanos aclaró el domingo en la noche que la mujer estaba "en plenas facultades mentales" y no presentaba problemas cognitivos.

"No se trata de alguien que simplemente se haya extraviado", reiteró Nanos este lunes, que explicó que se examinan las cámaras de seguridad de la vivienda.

¿Quién es Savannah Guthrie?

Tanto las autoridades de Arizona como la familia Guthrie y NBC han pedido ayuda al público para que de cualquier información que lleve a dar con el paradero de la mujer.

Savannah Guthrie es la copresentadora del programa de NBC News 'TODAY' y la principal corresponsal de asuntos legales de la cadena. Además, es la presentadora principal de la cobertura electoral y de eventos especiales de NBC News.

