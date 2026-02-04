Mancha Solar 4366 Emite Llamarada de Magnitud X4.2, ¿Hay Peligro de Tormenta Geomagnética?

El Sol emitió este 4 de febrero una llamarada de magnitud X4.2. Esta explosión, una de las más potentes que se han registrado en lo que va del año, se originó en la región activa 4366, un grupo de manchas solares que ha apuntado hacia la Tierra esta semana.

La región 4366 concentra gran parte de la actividad del Sol de los últimos días.

concentra gran parte de la actividad del de los últimos días. El pasado 1 de febrero, ocurrió una llamarada solar de categoría X8.1, la mayor registrada en lo que va del 2026.

Noticia relacionada: Advierten de Gran Mancha Solar que Apunta Hacia la Tierra, ¿Hay Riesgo de Tormenta Geomagnética?

NASA y NOAA registran potente llamarada solar de magnitud X4.2

Tanto la NASA como la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) registraron una llamarada solar de magnitud X4.2 a las 6:13 de la mañana, hora de México, del 4 de febrero. La categoría X es la de mayor potencia que se asigna a estas explosiones en la superficie del Sol.

Como la escala Richter que mide los sismos, aumenta de forma logarítmica, por lo que una llamarada de categoría X es diez veces mayor que la categoría inferior. El Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA señaló en un comunicado que, a pesar de su intensidad, no se registró una eyección de masa coronaria (CME, por sus siglas en inglés) que ponga a la Tierra en riesgo de una tormenta geomagnética:

No se han identificado señales de una eyección de masa coronaria en las imágenes hasta el momento.

La NASA ha seguido la actividad de la zona activa 4366 en el Sol. Foto: NASA

Sin riesgo de tormenta geomagnética por llamarada X4.2

No obstante, la organización sí advirtió sobre afectaciones en las transmisiones de radio en la Tierra. Por su parte, la NASA señaló en un comunicado que las llamaradas solares puede afectar la red eléctrica, así como los servicios de telecomunicaciones:

Las erupciones solares son potentes explosiones de energía. Pueden afectar las comunicaciones por radio, las redes eléctricas y las señales de navegación, además de representar riesgos para las naves espaciales y los astronautas.

Aunque, por el momento, no hay un riesgo de tormenta geomagnética, se anticipa que la actividad del Sol continúe siendo elevada en los próximos días. Nuestra estrella sigue un ciclo de aproximadamente once años donde varía entre periodos de calma y de intensa actividad.

Al punto de mayor intensidad se le llama máximo solar y suele estar acompañado de múltiples manchas solares, como las de la región 4366, que ahora mismo siguen de cerca los astrofísicos. El ciclo solar 25, que actualmente transita la estrella, se ha caracterizado por una actividad atípica que ha permitido que en al menos dos ocasiones se hayan observado auroras boreales en México en el último par de años.

Historias recomendadas: