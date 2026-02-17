Vinculan a Proceso al Exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, por Peculado de Más de 5 MDP

El Juez de control del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles Villaseñor vinculó a proceso penal al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte por el delito de peculado por 5 millones de pesos de recursos federales.

Por lo tanto, ordenó la prisión preventiva justificada y 6 meses para la investigación complementaria. Ante esta resolución, se complica la salida de la cárcel de Duarte, a pesar de que en abril próximo cumplía su sentencia de 9 años de prisión.

Hay que señalar que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción presentó 38 datos de prueba contra el exgobernador. Según la acusación, Duarte presuntamente desvió recursos federales destinados a programas sociales cuando ocupaba el cargo en 2012.

De acuerdo con la información presentada en la audiencia, el Gobierno Federal, a través de la Secretaría de Salud, entregó 10 millones de pesos en noviembre de 2012 para un programa de apoyo a sectores vulnerables, específicamente niñas, niños y personas de la tercera edad.

El supuesto desvío de 5 millones de pesos

La fiscalía explicó que los recursos fueron depositados en dos cuentas bancarias diferentes. Mientras 5 millones de pesos efectivamente se destinaron al programa social para el que fueron asignados, los otros 5 millones se utilizaron para recursos propios del gobierno del estado.

Según la autoridad ministerial, esta acción constituye peculado porque los recursos federales no utilizados conforme a su destino original deben devolverse a la Tesorería de la Federación, situación que no ocurrió en este caso.

