FGR Presenta Acusación Contra Javier Duarte por Peculado

En la audiencia de hoy, la FGR presentó la nueva acusación contra Javier Duarte

Javier Duarte, exgobernador de Veracruz. Foto: Cuartsocuro | Archivo

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy, 12 de febrero de 2026, una nueva acusación contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado por 5 millones de pesos.

La autoridad judicial podría dictar prisión preventiva contra Duarte y se solicitará ampliación del término constitucional, para que el próximo martes, 17 de febrero de 2026, se determine si lo vinculan a proceso penal.

La audiencia aún continúa en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Información en desarrollo…

