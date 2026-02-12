FGR Presenta Acusación Contra Javier Duarte por Peculado

La Fiscalía General de la República (FGR) presentó hoy, 12 de febrero de 2026, una nueva acusación contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado por 5 millones de pesos.

La autoridad judicial podría dictar prisión preventiva contra Duarte y se solicitará ampliación del término constitucional, para que el próximo martes, 17 de febrero de 2026, se determine si lo vinculan a proceso penal.

La audiencia aún continúa en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Información en desarrollo…