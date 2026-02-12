¿Cartilla de Vacunación, Obligatoria para Vacunarme Contra Sarampión? Esto Pasa Si la Perdiste

La Secretaría de Salud (SSa) del Gobierno de México mantiene una intensa campaña de vacunación ante el brote de sarampión en el paías. Te decimos qué hacer si perdiste tu cartilla de vacunación.

Este jueves, 12 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró la importancia de la vacunación contra el sarampión y aseguró que se está trabajando para instalar más módulos de vacunación, principalmnete en Jalisco y Ciudad de México (CDMX).

Se está trabajando para que, primero, estén abiertos (los módulos de vacunación) muchas horas del día y que puedan tener módulos afuera, para que no sea solamente el consultorio del Centro de Salud, estamos trabajando en ello para que haya muchos más lugares de vacunación. Algunas entidades como Jalisco y Ciudad de México, aparte los Centros de Salud han abierto otros lugares para vacunar.

¿Puedo vacunarme si perdí mi cartilla?

La presidenta Sheinbaum destacó la importancia de presentar la cartilla de vacunación, sin embargo, aclaró que eso no es un impedimento para acceder a la vacuna.

Sí, la cartilla de vacunación es muy importante que la lleven.

Debes saber que si perdiste tu Cartilla Nacional de Salud, puedes acudir a la Unidad de Salud más cercana a tu domicilio, donde te proporcionará información y en caso de menores de edad te proporcionarán una de repuesto.

La Secretaría de Salud (SSa) informó que hasta la fecha suma 28 personas muertas por el brote de sarampión en México, dos de ellas en la Ciudad de México (CDMX).

