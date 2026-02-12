Vacunación Contra el Sarampión: Sheinbaum Anuncia Campaña con Cartelones en Escuelas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se intensificará la campaña contra el sarampión con cartelones en las escuelas.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de febrero de 2026, la mandataria dijo que con los gobiernos de los estados de la República se unificaron criterios para la distribución de vacunas contra el sarampión.

Va haber también cartelones en escuelas, a partir de la próxima semana, para que todas las familias estén informadas.

