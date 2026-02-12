Inicio Nacional Politica Vacunación Contra el Sarampión: Sheinbaum Anuncia Campaña con Cartelones en Escuelas

Vacunación Contra el Sarampión: Sheinbaum Anuncia Campaña con Cartelones en Escuelas

La presidenta Sheinbaum busca que las familias estén informadas sobre el brote de sarampión

Foto: Cuartoscuro

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se intensificará la campaña contra el sarampión con cartelones en las escuelas.

En la conferencia mañanera de hoy, 12 de febrero de 2026, la mandataria dijo que con los gobiernos de los estados de la República se unificaron criterios para la distribución de vacunas contra el sarampión.

Va haber también cartelones en escuelas, a partir de la próxima semana, para que todas las familias estén informadas.

Información en desarrollo...

