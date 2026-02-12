Vacunación Contra el Sarampión: Sheinbaum Anuncia Campaña con Cartelones en Escuelas
|
N+
-
La presidenta Sheinbaum busca que las familias estén informadas sobre el brote de sarampión
COMPARTE:
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que se intensificará la campaña contra el sarampión con cartelones en las escuelas.
En la conferencia mañanera de hoy, 12 de febrero de 2026, la mandataria dijo que con los gobiernos de los estados de la República se unificaron criterios para la distribución de vacunas contra el sarampión.
Va haber también cartelones en escuelas, a partir de la próxima semana, para que todas las familias estén informadas.
Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy
Información en desarrollo...
- Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.
Historias recomendadas:
- ¿Por Qué No Se Activó Contingencia Ambiental Hoy Si Ozono Alcanzó Altos Niveles? CAMe Responde
- Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México
- ¿Dónde Me Vacuno Contra Sarampión? Mapa Interactivo con Puntos de Vacunación en Todo México
Con información de N+.
RMT