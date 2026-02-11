¿Dónde Me Vacuno Contra Sarampión? Mapa Interactivo con Puntos de Vacunación en Todo México

Ante el brote de sarampión en México, autoridades del sector salud diseñaron una plataforma en internet para que la población de todo el país sepa a dónde acudir a vacunarse.

Aquí en N+ te contamos cómo puedes consultar ese mapa interactivo, el cual muestra los más de 21 mil puntos de vacunación contra el sarampión que están disponibles en la República Mexicana.

¿Sabías que?

La vacunación es la principal herramienta de prevención contra el sarampión.

También ayuda a que los brotes puedan controlarse rápidamente.

Existen dos tipos de vacuna, la triple viral y la doble viral.

La vacuna triple viral se aplica en la infancia como parte del esquema básico y protege contra sarampión, rubéola y paperas.

La vacuna doble viral está dirigida a adolescentes y adultos; es recomendada para quienes no han recibido la vacuna.

Mapa interactivo sobre puntos de vacunación

En la conferencia de prensa mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026, las autoridades de la Secretaría de Salud informaron sobre el mapa interactivo para conocer dónde están los puntos de vacunación en todo México.

Se trata de la plataforma “¿Dónde me vacuno?”, en la que se puede seleccionar el estado, municipio y grupo de edad para conocer el punto de vacunación. Para acceder a ella puedes dar click aquí.

Ese mapa además muestra días, horarios y ubicación precisa. Además tiene acceso a mapas desde un celular.

“Se está actualizando permanentemente con información que reportan las instituciones como el IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar y las Secretarías de Salud de los estados”, indicaron.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb