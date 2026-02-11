Brote de Sarampión: Sheinbaum Explica Quiénes Deben Vacunarse y Si Es Obligatorio el Cubrebocas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó quiénes sí se deben vacunar contra el sarampión y si es obligatorio el uso de cubrebocas.

Noticia relacionada: Brote de Sarampión: CDMX, Entre los Estados con Más Casos en México

¿Quiénes sí se deben vacunar contra el sarampión?

En la conferencia mañanera de hoy, 11 de febrero de 2026, Sheinbaum Pardo apuntó que la estrategia para fortalecer la vacunación contra el sarampión está dirigida para niños y niñas del país a partir de los 6 meses de edad.

Los niños de 6 meses a 12 años de edad, deben vacunarse si no han recibido la primera dosis.

Si ya recibieron la primera dosis y no se han aplicado la segunda, deben vacunarse.

En general, a todos las mamás y papás, si (sus hijos) ya recibieron sus 2 dosis, no se preocupen. Si no las han recibido, acudan a su centro de salud a vacunarse. Si solamente recibieron su primera dosis hace 6 meses, ya pueden acudir a vacunarse.

Personas de 13 a 49 años de edad también serán vacunados.

¿Cubrebocas es obligatorio?

La mandataria apuntó que el “cubrebocas puede funcionar” para evitar contagios de sarampión y subrayó “que es importante que si ya tienen sus dos dosis de vacunación, pueden utilizar el cubrebocas, pero realmente están protegidos

Si les llega a dar la enfermedad, será muy leve porque ya tienen la protección.

Sigue en vivo la conferencia mañanera de hoy, a través del canal de YouTube de N+

Información en desarrollo…

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

​​​​​​Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT