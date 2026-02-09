FGR Alista Nueva Acusación Contra Javier Duarte por Peculado

La Fiscalía General de la República (FGR) presentará una nueva acusación contra Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, por el delito de peculado.

Según la nueva acusación, Javier Duarte desvió 5 millones de pesos destinados para personas con discapacidad en 2012, cuando era gobernador de Veracruz.

Este lunes, se tenía prevista una audiencia inicial en el Reclusorio Norte, sin embargo, se difirió para el próximo jueves, 12 de febrero de 2026, porque no estuvieron presentes los abogados defensores por cuestiones de salud.

Juez da la razón a FGR

En la audiencia de este lunes, la FGR argumentó que la petición de Javier Duarte de diferir la audiencia, por tercera vez, era una táctica dilatoria para evitar la audiencia donde se presentará la acusación por peculado.

En noviembre de 2025, se difirió la primera audiencia y en enero de 2026, ocurrió lo mismo por segunda ocasión.

Para la audiencia del próximo jueves, si no se presenta la defensa de Duarte, las autoridades le pondrán un abogado público para que la FGR presente la acusación por peculado.

Cabe destacar que en abril de 2026, el exgobernador de Veracruz cumplirá la sentencia de 9 años que se le dictó por operaciones de procedencia ilícita y asociación delictuosa, luego de que fue detenido en Guatemala y extraditado a México.

