Sube la Inflación en México en Enero 2026: ¿Qué Productos Aumentaron de Precio?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy, 9 de febrero de 2026, cómo está la inflación en México y qué productos subieron y bajaron de precio durante el enero de este año.

En su informe de este lunes, el organismo informó que en enero 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.38% respecto al mes anterior. Con ello, la inflación anual se ubicó en 3.79%.

¿Sabías qué?

El INPC es una medida de cambio promedio en los precios de los productos que forman una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país, a lo largo del tiempo.

Estos cambios de precios repercuten en el poder adquisitivo y en el bienestar de los consumidores.

La canasta de bienes y servicios se integra por una muestra de alrededor de 123 mil artículos y servicios específicos, agrupados en 292 productos genéricos.

Noticia relacionada: Economía de México Crecerá en 2026 Hasta 3%, Estima la Secretaría de Hacienda.

Aumento de la inflación

De acuerdo con el reporte del INEGI, en el primer mes del año el INPC presentó un nivel de 143.588, con lo cual la inflación general anual se ubicó en 3.79%.

En el mismo periodo de 2025, la inflación mensual fue de 0.29% y la anual, de 3.59%, detalló el organismo, que también dio a conocer datos como:

El índice de precios subyacente —que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.60% a tasa mensual.

—que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado— incrementó 0.60% a tasa mensual. Los precios de mercancías subieron 0.92% y los de servicios 0.30%.

subieron 0.92% y los de 0.30%. A tasa mensual, el índice de precios no subyacente disminuyó 0.36%

disminuyó 0.36% Dentro de dicho índice, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.86% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 0.03%.

Estos productos subieron de precio en enero 2026

A continuación, te presentamos la lista de productos y servicios que tuvieron aumento de precio en el primer mes del año, derivado del repunte de la inflación.

Cigarrillos, variación quincenal: 14.51%

Refrescos envasados, 5.53%

Loncherías, fondas, torterías y taquerías, 1.18%

Vivienda propia, 0.29%

Restaurantes y similares, 0.84%

Plátanos, 12.96%

Limón, 21.21%

Electricidad, 0.99%

Servicio doméstico, 1.61%

Otros alimentos cocinados, 0.69%

¿Qué productos bajaron de precio?

En contraste, algunos productos y servicios bajaron su precio. Esta es la lista presentada por el INEGI este lunes:

Transporte aéreo, -36.64%

Huevo, -6.31%

Gas doméstico LP, -2.75%

Chile serrano, -25.51 %

Servicios turísticos en paquete, -8.79%

Cebolla, -7.65%

Lechuga y col, -10.43%

Otros chiles frescos, -12.19%

Detergentes, -1.16%

Otras verduras y legumbres, -3.85%

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb