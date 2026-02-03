Economía de México Crecerá en 2026 Hasta 3%, Estima la Secretaría de Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estimó que la economía de México podría crecer hasta 3% en 2026, luego de que se anunció un monto adicional de 722 mil millones de pesos —casi el 2% del PIB— en inversión pública para infraestructura este año.

Hoy, 3 de febrero de 2026, el Gobierno de México presentó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

Dicho plan contempla esquemas de inversión pública y mixta (junto con empresas u otros sectores sociales) por 5.6 billones de pesos en esta administración, de los cuales 722 mil millones de pesos son para el 2026.

Durante la conferencia de prensa mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, fue cuestionado cuál es la perspectiva de crecimiento económico este año, ante el anuncio del nuevo plan.

Estamos añadiendo 722 mil millones de pesos, casi 2 puntos adicionales del PIB al crecimiento esperado. Entonces nuestra perspectiva de crecimiento podría estar entre 2.5 y 3% para este ejercicio.

Así contestó el funcionario federal, quien agregó que “la intención es empezar desde muy temprano para que pueda tener un impacto durante el año calendario”.

Noticia relacionada: México Presenta Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030.

Video: Anuncian Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030

Inversiones mixtas para infraestructura

Amador Zamora también fue cuestionado sobre si ya hubo acercamiento con empresarios para las inversiones mixtas contempladas en el plan.

El titular de la SHCP dijo que ya se están bosquejando y sondeando conversaciones con la Asociación de Bancos de México, con miembros de los mercados capitales y con empresarios.

“Estamos seguros de que vamos a poder conseguir el financiamiento bajo condiciones muy adecuadas”, comentó.

Asimismo, explicó que una buena parte de los esquemas previstos en el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030 ya son conocidos.

“Lo que estamos haciendo en una parte es tomar instrumentos ya conocidos por empresarios y los mercados e incorporarlos en esta nueva estructura”, sostuvo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb