México Presenta Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030

El Gobierno de México presentó hoy, 3 de febrero de 2026, el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, a través del cual este año se invertirá de manera adicional un 2% del PIB en infraestructura.

Durante su conferencia de prensa mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que, a través de varios esquemas diseñados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este 2026 se invertirá de manera adicional un monto de 722 mil millones de pesos para la creación de carreteras, proyectos de agua, energía, entre otros.

Detalló que la mayoría es inversión pública mediante varios instrumentos, pero hay otra parte que es de inversión mixta, es decir, inversión pública más privada o con un sector social (ejido o comunidad), entre otros.

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa el 3 de febrero de 2026. Foto: Presidencia de la República

Recordó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 (PEF) hay poco más de 900 mil millones para inversión, en caminos, agua, hospitales, compra de equipos, etc., pero ahora se contará con inversión adicional con la finalidad de tener mayor crecimiento económico con bienestar.

Este año, con estos esquemas diseñados por Secretaría de Hacienda, vamos a aumentar la inversión en 722 mil millones de pesos más, 2% del PIB.

Noticia relacionada: "Ya Toca una Mujer": Sheinbaum Respalda Candidatura de Michelle Bachelet para Presidir la ONU.

Programas de Bienestar, garantizados

De igual manera, la titular del Ejecutivo federal recordó que en el PEF hay casi un billón de pesos para programas de Bienestar.

Explicó que poco más de la mitad va para la pensión de adultos mayores de 65 años y más, que este año aumentó a 6 mil 400 pesos bimestrales. También garantizó las pensiones para personas con discapacidad, las becas de preparatoria y secundaria, así como los demás programas de bienestar como Sembrando Vida.

Incluso comentó que habrá una beca especial para útiles y uniformes para primarias.

Noticia relacionada: México Siempre Ha Puesto la Mesa para Atender Cualquier Conflicto: Sheinbaum por Bloqueo a Cuba.

Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar

Por su parte, el titular de la SHCP, Édgar Amador Zamora, explicó el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar.

Dijo que se basa en el eje de la inversión pública, tanto para el crecimiento económico (englobado en el Plan México), como para el desarrollo con bienestar: servicios básicos, vivienda, conectividad, entre otros.

Enfatizó que el objetivo es realizar una inversión histórica pública y mixta por 5.6 billones de pesos en esta administración, en ocho sectores estratégicos:

Energía, 54.15% Trenes, 15.63% Carreteras, 13.94% Puertos, 6.48% Salud, 6.23% Agua, 2.83% Educación, 0.34% Aeropuertos, 0.04%

De acuerdo con el Gobierno de México, estos son los beneficios de la planeación estratégica de la inversión con bienestar:

Establece una ruta hacia el crecimiento económico desde la base, asegurando un desarrollo incluyente, sostenible y con justicia social.

Garantiza finanzas públicas sanas mediante una planeación y análisis de largo plazo de las necesidades de infraestructura y de los recursos con los que serán atendidas.

Promueve desarrollo regional a través de mayor conectividad e infraestructura básica, considerando inversión directa o indirecta para estados y municipios.

Acelera las inversiones del Plan México.

Garantiza transparencia y certidumbre a través de actualización de la normatividad, recursos de información, análisis técnico y estadístico para el seguimiento puntual de los proyectos.

De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se trata de algo bueno para el país, porque permitirá “mayor desarrollo con equidad, con bienestar, con justicia social, con protección al medio ambiente”.

Consideró que se trata del fortalecimiento del Plan México; “este año 2% del PIB adicional en inversión pública para infraestructura”.

Asimismo, destacó que el aumento de la inversión tendrá impacto directo en la vida cotidiana, pues habrá más carreteras, más acceso al agua potable, al drenaje, al riego agrícola y más producción de energía nacional con fuentes renovables.

Adelantó también que durante febrero se presentarán de manera escalonada los proyectos por sector y anunció la creación de un Consejo de Planeación, que ella misma encabezará.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb