"Ya Toca una Mujer": Sheinbaum Respalda Candidatura de Michelle Bachelet para Presidir la ONU

Este martes, 3 de febrero de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió el apoyo que el Gobierno de México dio a la candidatura de Michelle Bachelet para presidir la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Video: México, Brasil y Chile postulan a Michelle Bachelet como Secretaria General de la ONU

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum explicó que Alicia Bárcena apoyará durante su sexenio, por eso se retiró su candidatura.

Decidí apoyar a Michelle Bachelet, porque Alicia Bárcena nos ayudará al proceso de planeación para la inversión mixta hasta el final del sexenio. Por eso retiré su candidatura en la ONU.

La candidatura de Bachelet para sustituir al actual secretario general, el portugués António Guterres, es impulsada por los gobiernos de Chile, México y Brasil y fue oficializada ayer lunes.

El proceso de selección empezó en noviembre pasado con la apertura del periodo de inscripción de candidaturas, tras lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU deberá recomendar a una persona para ser votada por la Asamblea General.

Noticia relacionada: Michelle Bachelet Es Propuesta para Dirigir la ONU Con Respaldo de México y Brasil.

"Toca que una mujer presida la ONU": Sheinbaum

La titular del Ejecutivo Federal dijo que toca que una mujer presida la ONU y destacó la trayectoria de Bachelet .

En primero es mujer, ya toca mujer. Ella ya fue 2 veces presidenta de Chile, es una mujer reconocida, conoce Naciones Unidas y tiene una visión pacifista del mundo y de atención a los pobres. Es muy importante.

Aunque no hay nada escrito, la selección suele cumplir un principio de rotación entre regiones y América Latina es una de las que parten con ventaja.

El último secretario general latinoamericano fue el peruano Javier Pérez de Cuéllar, quien ocupó el cargo entre 1982 y 1991 y ha sido seguido por dos africanos, un asiático y un europeo.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias rcomendadas:

Con información de N+ y EFE

Rar