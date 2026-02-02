Michelle Bachelet Es Propuesta para Dirigir la ONU Con Respaldo de México y Brasil

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció este lunes la inscripción formal de la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018) en las elecciones de finales de año para ocupar la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Boric, que dejará el poder el próximo 11 de marzo, indicó que la que fuera la primera mujer en la historia en llegar a la Presidencia chilena ya cuenta con el apoyo de México y Brasil, "los dos países más poblados de América Latina".

En esta nominación, como pueden ver, no estamos solos, la candidatura de la expresidenta Bachelet que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, los dos países más poblados de América Latina

En el anuncio, donde estuvieron presentes las representaciones diplomáticas mexicana y brasileña, Boric externó su agradecimiento al respaldo del mandatario Lula da Silva y de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Aprovecho de saludar a los embajadores de México y Brasil, Laura Moreno y Paulo Pacheco, quienes nos acompañan en esta oportunidad, y agradezco, por cierto el apoyo, la convicción, el coraje del presidente Lula y de la presidenta Claudia Sheinbaum con quienes estuve conversando en estos meses por el apoyo que hoy le brindan a nuestra querida expresidenta Michelle Bachelet

"Esta candidatura expresa una esperanza compartida: que América Latina y el Caribe hagan oír su voz en la construcción de soluciones colectivas a los tremendos desafíos de nuestro tiempo", aseguró el mandatario desde el palacio La Moneda, junto a la exmandataria socialista, de 74 años.

(El sistema internacional) puede y debe ser capaz de responder con mayor eficacia, sentido de urgencia, legitimidad y humanidad a los grandes problemas del mundo global

La elección para reemplazar a partir del 1 de enero de 2027 al actual secretario general de la ONU, el portugués António Guterres, tendrá lugar a finales del próximo año y se prevé disputada, con varios nombres que surgen desde Latinoamérica y otras regiones del mundo.

Además de Bachelet, desde la región anunciaron su candidatura la exvicepresidenta de Costa Rica Rebeca Grynspan, actual jefa de Comercio del organismo; o el actual director de la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA), el argentino Rafael Grossi.

¿Qué destaca a Bachelet?

Exdirectora de ONU Mujeres y ex alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, su candidatura está "respaldada por una trayectoria impecable y ampliamente valorada en el mundo", apuntó Boric, sobre quien fue también la primera mujer en la historia chilena en ocupar los cargos de ministra de Salud y de Defensa.

Cuenta de una experiencia política y humana que le permite ofrecer un aporte serio y sustantivo al trabajo de Naciones Unidas, en un momento en que el mundo necesita de más cooperación, más confianza y más responsabilidad compartida

Bachelet, por su parte, declaró que el apoyo de tres países a una candidatura común "es una señal de la importancia que tiene la organización para América Latina".

Para seguir siendo el lugar donde el mundo imagina, negocia y construye su futuro común en un contexto de crisis, múltiples conflictos, cambio climático, profundas desigualdades, disrupción tecnológica y desconfianza institucional, las Naciones Unidas debe renovarse para seguir siendo legítima, más moderna, eficiente, transparente y orientada a resultados

Según el artículo 97 de la Carta de Naciones Unidas, el secretario general es nombrado por la Asamblea General, por recomendación del Consejo de Seguridad, un cargo que hasta ahora no ha sido liderado por ninguna mujer.

Por el momento, se desconoce si el próximo presidente chileno, el ultraderechista José Antonio Kast, que asume el poder el 11 de marzo, apoyará la candidatura de Bachelet.

