¿Hay Servicio en L2 del Metro CDMX? Así Opera la Línea Azul a Partir de Hoy 9 de Febrero

¡Toma precauciones! A partir de hoy, 9 de febrero de 2026, habrá cambios en el servicio en la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México (CDMX), que va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

Por ello, aquí te decimos cuáles estaciones de la Línea Azul tendrán modificación de horario, así como los días en que habrá cierres, para que consideres rutas alternas y no tengas problemas en tus traslados.

Horarios especiales en tres estaciones

Como anunció previamente el Metro de la Ciudad de México, a partir de hoy se implementarán horario especiales en tres estaciones:

San Antonio Abad

Chabacano

Viaducto

Esas estaciones cerrarán anticipadamente entre semana y el sábado, y no brindarán servicio los domingos, de modo que los horario a partir de hoy quedan de la siguiente manera:

Lunes a viernes cerrarán antes de su horario habitual: El servicio será de 05:00 horas a 22:00 horas.

cerrarán antes de su horario habitual: El servicio será de 05:00 horas a 22:00 horas. Sábados también cerrarán antes: El horario de servicio será de 05:00 horas a 20:00 horas.

también cerrarán antes: El horario de servicio será de 05:00 horas a 20:00 horas. Domingos las tres estaciones cerrarán en su totalidad.

El STC añadió que el servicio se mantendrá de forma continua en los tramos Cuatro Caminos–Pino Suárez y Xola–Tasqueña, con apoyo gratuito de RTP.

Estos cambios se deben a las obras de rehabilitación y mantenimiento que realizará el Gobierno de la Ciudad de México en el Metro capitalino, no solo para mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, sino también para brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo.

Cierre también en estación Zócalo

Pero además de estos cambios de horario programados, el Metro de la Ciudad de México alertó este lunes sobre otro cierre en esta misma Línea.

En un aviso en redes sociales, recordó que la estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2 permanece cerrada hasta nuevo aviso.

“Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas: Pino Suárez y Allende de L2, San Juan de Letrán de L8 y Bellas Artes de L2 y L8”, añadió.

