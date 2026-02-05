L2 del Metro CDMX: Fechas y Horarios de Cierre de Estaciones por Rehabilitación y Mantenimiento

¡Toma precauciones! Algunas estaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro tendrán cambios de horario y cierres durante labores para su rehabilitación, por lo que aquí te decimos cuándo y en qué horas no habrá servicio.

Y es que el Gobierno de la Ciudad de México anunció una inversión de mil 500 millones de pesos para obras de mantenimiento en el Metro CDMX.

De esa cifra, alrededor de mil millones se destinarán en específico para la Línea 2, que va de Cuatro Caminos a Tasqueña, la cual es considerada como estratégica por su alta demanda y por su vulnerabilidad en la temporada de lluvias.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, las obras buscan mejorar la movilidad durante el Mundial 2026, pero también brindar un mejor servicio para los usuarios a largo plazo.

“Se anunció una inversión de mil 500 millones de pesos, otorgada por el Gobierno Federal, que se destinará mayoritariamente a la Línea 2, priorizando acciones de mantenimiento, seguridad y modernización para fortalecer la confiabilidad y mejorar el servicio en beneficio de millones de personas usuarias”, dijo el director del Metro, Adrián Rubalcava.

¿Cuándo comenzarán las obras?

Cabe señalar que las obras comenzarán el lunes 9 de febrero y se prevé que la primera fase termine en mayo en la Línea 2, donde se tienen contempladas acciones como:

Cambio de cárcamos

Intervención en estaciones afectadas por lluvias

Red contra incendios

Sistema de vías

Compactación balasto

Cambio de durmientes

Sistema eléctrico y electrónico

Mejora en condiciones de vigilancia

Material rodante

Modernización en 28 trenes: luces, vidrios, ventilación, tarjetas de las consolas de cabinas, renovación de los asientos.

Cierre de estaciones

En la primera etapa de las obras habrá intervenciones en tres estaciones:

Viaducto, Chabacano y San Antonio Abad

En esas estaciones el servicio será de la siguiente manera:

Lunes a viernes cerrará antes de su horario habitual: El servicio será de 05:00 horas a 22:00 horas.

cerrará antes de su horario habitual: El servicio será de 05:00 horas a 22:00 horas. Sábados también cerrarán antes: El horario de servicio será de 05:00 horas a 20:00 horas.

también cerrarán antes: El horario de servicio será de 05:00 horas a 20:00 horas. Domingos las tres estaciones cerrarán en su totalidad.

Ante estos cierres, la autoridad informó que camiones de RTP van a apoyar con el traslado de los pasajeros. El resto de la línea operará con normalidad durante las obras en la primera fase.

