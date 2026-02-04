Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Día y Hora de las Actividades de los Atletas Mexicanos
Están por arrancar los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 en Milán-Cortina y México participará con grandes atletas
Luego de dos décadas, los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 regresan a los Alpes de Europa; justo donde nacieron, hace 102 años. En esta ocasión serán en Milán-Cortina y la inauguración está programada para este viernes 6 de febrero.
Además, los Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026 contarán con la participación de la delegación mexicana más numerosa de la historia, gracias a la presencia de Regina Martínez, Allan Corona, Lasse Gaxiola, Donovan Carrillo y Sarah Schleper, quienes serán los abanderados.
Por ello es que a continuación te compartimos el calendario completo de las y los atletas que portarán los colores de México en esta importante competencia mundial:
Donovan Carrillo
El patinador Donovan Daniel Carrillo Suazo, nacido hace 26 años en Zapopan, Jalisco, acudirá a sus segundos Juegos Olímpicos de Invierno. La primera vez fue en Beijing 2022. Y como te contábamos en un principio, será el abanderado de la delegación mexicana, junto con Sarah Schleper, en la ceremonia inaugural programada para el viernes.
Patinaje Artístico
Programa Corto: 10 de febrero - 11:30 a.m.
Programa Libre (Si clasifica): 13 de febrero - 12:00 p.m.
Regina Martínez
Regina Martínez inscribirá su nombre con honores, ya que en cuanto salte a la pista se convertirá en la primera atleta mexicana en participar en la competencia de esquí de fondo en unos Olímpicos de Invierno. Ella tiene una cita con el destino el jueves 12 de febrero.
Esquí de fondo (10 km femenil)
12 de febrero - 6:00 a.m.
Allan Corona
Allan Corona, de 35 años de edad, tiene un pasado como triatleta y debutará como esquiador en los Olímpicos de Milán-Cortina. Su historia como deportista de esquí de fondo empezó cuando se mudó de México a Noruega, durante la pandemia. En el país nórdico empezó a practicar y para el 2023 se inscribió en su primer Mundial, donde terminó en la posición 138. Y hoy está listo para debutar en los Olímpicos de Invierno.
Esquí de fondo (10 km varonil)
13 de febrero - 4:45 a.m.
Lasse Gaxiola
Esquí alpino
14 de febrero (Slalom)
Descenso 1 - 3:00 a.m.
Descenso 2 - 6:30 a.m.
16 de febrero (Slalom gigante)
Descenso 1 - 3:00 a.m.
Descenso 2 - 6:30 a.m.
Sarah Schleper
Esquí alpino (Slalom gigante)
12 de febrero
Super G: 4:40 am
15 de febrero
Descenso 1 / 3:00 a.m.
Descenso 2 / 6:30 a.m.
