Lanzan Advertencia por Presencia de Molusco Dragón Azul en Costas de México, ¿Es Peligroso?

Protección Civil de Colima emitió una alerta por la presencia en sus costas del molusco conocido como dragón azul. Te decimos por qué es cada vez más común en playas de México.

Alertan por presencia de dragón azul en Colima

La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) de Colima emitió una alerta por la detección de la especie marina conocida como dragón azul en las playas de Manzanillo. Las autoridades de Colima exhortaron a la población a extremar precauciones y evitar cualquier contacto con este molusco.

En el comunicado, se pide a los bañistas estar atentos ante la presencia de este animal y llamar al 911 en caso de una picadura.

Se recomienda mantenerse atentos durante la visita a las playas y, en caso de sufrir una picadura, llamar de inmediato al 911 o acudir con el personal de guardavidas para recibir atención y seguir sus indicaciones.

¿Por qué piden extremar precauciones con el dragón azul?

El molusco Glaucus atlanticus es común en aguas calientes, con temperaturas cercanas o superiores a los 29 grados centígrados. Este animal de intensos tonos azules mide entre tres y cuatro centímetros de largo, pero representa un riesgo para los bañistas.

El dragón azul causa una picadura extremadamente dolorosa. Por si fuera poco, el veneno que inyecta no es producido por él, sino que lo adquiere al comer a otros animales que sí lo producen, como la agua mala. Después, el dragón azul almacena este veneno, al que es inmune, y lo puede reutilizar.

El veneno del dragón azul puede provocar una reacción alérgica aguda, así como eritema y pápulas urticarianas. También puede provocar náuseas y vómito.

Su picadura debe ser atendida por profesionales de la salud y se desaconseja el empleo de remedios caseros para combatirla.

