¿Cuánto Cuesta Presenciar el Despegue de Artemis II desde las Instalaciones de la NASA?

La NASA permite comprar boletos para presenciar sus lanzamientos desde el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. Te decimos cuánto cuesta ingresar a sus instalaciones y qué precio tienen los boletos para ver un lanzamiento como el de Artemis II.

La NASA ofrece visitas guiadas por sus instalaciones de Florida que incluyen conversar con astronautas .

ofrece visitas guiadas por sus instalaciones de Florida que incluyen conversar con . Los visitantes con boletos para ver un despegue son colocados a 12.9 kilómetros de la plataforma de lanzamiento.

Noticia relacionada: Misión Artemis II: ¿Por qué Falló Prueba de Despegue a la Luna y Cuándo Será Nuevo Lanzamiento?

¿Cuánto cuesta visitar el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida?

En 1865, Julio Verne publicó un libro pionero de la ciencia ficción, Viaje a la Luna, donde detallaba cómo podría ocurrir el lanzamiento de cohete hacia el satélite. En este libro, el autor francés detallaba que el sitio óptimo para un despegue sería cerca del ecuador, para aprovechar la posición de la Luna.

En concreto, Verne indicaba que el lanzamiento idóneamente debía ocurrir entre el paralelo 28 (el mismo que divide, por ejemplo, Baja California y Baja California Sur) y el ecuador. Un siglo más tarde, sobre el paralelo 28 norte, Estados Unidos construyó el principal sitio de lanzamientos de la NASA.

En 1962 entró en operaciones el Centro Espacial John F. Kennedy, en Cabo Cañaveral, en Florida. Nacido para el programa Apolo, que envió misiones con el cohete Saturn V, la base de la NASA se convirtió un símbolo del desarrollo tecnológico estadounidense.

Video: NASA Aplaza Misión Artemis II; ¿Qué Pasó? Últimas Noticias

Actualmente, el Centro Espacial Kennedy recibe visitantes que desean conocer las instalaciones de la NASA e incluso conversar con astronautas de la agencia espacial. Los boletos más económicos para visitar este sitio tienen un precio de 82.39 dólares, equivalentes a mil 430 pesos mexicanos.

Pero esta no es la única opción para visitar las instalaciones del programa espacial estadounidense. De hecho, algunos paquetes incluyen otras atracciones, ajenas a la exploración espacial, como una visita al parque de diversiones ICON Park, ubicado en Orlando.

Quienes deseen acudir al Centro Espacial Kennedy y conocer a sus astronautas, deberán desembolsar 135.89 dólares, equivalentes a 2 mil 359 pesos mexicanos, según el tipo de cambio actual.

¿Cuánto cuesta un boleto para ver el lanzamiento de la misión Artemis II a la Luna?

Por supuesto, para muchos visitantes la joya de la corona es la posibilidad de presenciar un lanzamiento espacial. La NASA también vende boletos exclusivamente para admirar un despegue desde una distancia segura.

En el caso de la misión Artemis II, que podría ser enviada hacia la Luna en marzo del 2026, la NASA vende boletos por 99 dólares, equivalentes a un aproximado de mil 719 pesos mexicanos. Debido a que los despegues pueden sufrir cambios de último momento, la NASA señala que estos boletos solo incluyen la admisión para dos intentos de lanzamiento.

Los asistentes que ya compraron boletos para presenciar el despegue de la nave Orión, de la misión Artemis II, estarán ubicados en gradas a 12.9 kilómetros de la plataforma de lanzamiento.

Video: Todo Lo Que Debes Saber de Artemis II, Misión de la NASA hacia la Luna

En este momento ya no hay boletos disponibles para presenciar en Florida el lanzamiento de la misión Artemis II en el cohete SLS. No obstante, sí se pueden conseguir boletos para otros lanzamientos. La NASA anunció que pronto lanzará entradas para presenciar la misión Crew-12 de SpaceX que viajará a la Estación Espacial Internacional.

Este lanzamiento está programado para el 11 de febrero del 2026, a las 6 de la mañana. Los boletos serán lanzados con pocos días de antelación.

Historias recomendadas: