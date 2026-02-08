Trump Califica el Show de Medio Tiempo de Bad Bunny Como "Uno de los Peores de la Historia"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, emitió una crítica contra el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 60, protagonizado por Bad Bunny, calificándolo como "absolutamente terrible" y "uno de los peores" en la historia del evento deportivo.

Las declaraciones fueron publicadas en su red social Truth Social durante la transmisión del partido entre Patriots y Seahawks.

Así criticó Trump a Bad Bunny

Desde su cuenta oficial, Trump expresó su rechazo al contenido del show, señalando que "no tiene sentido" y representa "una afrenta a la grandeza de Estados Unidos". El mandatario cuestionó la comprensibilidad del espectáculo y catalogó los elementos artísticos como inapropiados.

Nadie entiende ni una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven desde todo Estados Unidos y el mundo

El mandatario contrastó su visión del espectáculo con lo que describió como logros económicos de su administración, mencionando específicamente el desempeño del mercado de valores y los planes de jubilación.

Trump se lanza contra medios y critica las reglas de la NFL

Trump anticipó que el espectáculo recibiría "excelentes críticas de los medios de comunicación de noticias falsas", argumentando que estos medios "no tienen ni idea de lo que está sucediendo en el mundo real". El presidente extendió sus críticas más allá del show de medio tiempo para incluir aspectos operativos de la NFL.

"La NFL debería reemplazar de inmediato su ridícula nueva regla de inicio", declaró Trump, sin especificar los detalles técnicos de la regla a la que se refería.

La publicación concluyó con el eslogan característico de su campaña:

¡Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo!

El espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl 2026

El cantante puertorriqueño de 31 años protagonizó un show de medio tiempo de 13 minutos en el Levi's Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo incluyó colaboraciones con Lady Gaga y Ricky Martin, además de recrear escenarios inspirados en Puerto Rico, con campos de caña de azúcar como eje visual central.

Bad Bunny interpretó temas como "Tití Me Preguntó", "Yo Perreo Sola" y "NuevaYol", mayormente en español. Hacia el final del espectáculo, el artista mencionó diversos países de América, incluyendo Uruguay, Colombia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

El espectáculo se realizó una semana después de que Bad Bunny ganara el Grammy al álbum del año por "Debí Tirar Más Fotos". El Super Bowl 60 también contó con presentaciones previas al partido de Green Day, Charlie Puth, Brandi Carlile y Coco Jones.

