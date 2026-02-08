La tarde de este domingo 8 de febrero de 2026 se registró un sismo de magnitud 5.7 con epicentro al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, de acuerdo con información preliminar del Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El movimiento telúrico no fue perceptible, sin embargo en Ciudad de México, la alerta sísmica se activó de manera preventiva, lo que provocó el desalojo inmediato de viviendas, oficinas, escuelas y edificios públicos.

Miles de personas salieron a calles y zonas de seguridad siguiendo los protocolos de protección civil. Hasta el momento no se reportan daños graves ni personas lesionadas en la Ciudad de México, aunque autoridades continúan con recorridos de supervisión.

Activan protocolos en Oaxaca

En Oaxaca, Protección Civil estatal informó que se mantienen monitoreos en municipios cercanos al epicentro para descartar afectaciones a infraestructura, caminos o servicios básicos. Habitantes de la costa oaxaqueña señalaron que el sismo fue percibido de forma moderada, sin que se generara pánico generalizado.

SISMO Magnitud 5.7 Loc 14 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:11 Lat 15.90 Lon -96.94 Pf 17 km pic.twitter.com/N1kZVHbeTc — Sismológico Nacional (@SSNMexico) February 8, 2026

Las autoridades federales y estatales exhortaron a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales y a revisar posibles daños estructurales en viviendas, especialmente en zonas donde el movimiento fue más intenso.

Cóndores sobrevuelan la CDMX

El titular de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho informó que tras la activación de la alerta sísmica se inició un protocolo de seguridad y protección civil con el sobrevuelo de cóndores.

Sigue la transmisión en vivo por N+ FORO

Historias recomendadas: