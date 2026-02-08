¿Cuál fue la Magnitud del Sismo Hoy? Se Activó Alerta por Temblor en CDMX

Este domingo 8 de febrero de 2026, se registró un sismo de magnitud 5.7 que activó la alerta sísmica en la Ciudad de México. El movimiento telúrico ocurrió a las 15:42 horas y fue percibido en diversas zonas de la capital, donde las autoridades pusieron en marcha protocolos de revisión y monitoreo.

El Servicio Sismológico Nacional reportó que el epicentro se localizó a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca, con coordenadas de latitud 15.98 y longitud -96.94. La profundidad del sismo fue preliminarmente calculada en 10 kilómetros.

El epicentro estuvo en la costa de Oaxaca

El temblor tuvo su origen en el estado de Oaxaca, específicamente en las cercanías de Puerto Escondido, una zona conocida por su actividad sísmica debido a la interacción de placas tectónicas en el Pacífico mexicano. La magnitud de 5.7 fue catalogada como moderada por el Servicio Sismológico Nacional.

La profundidad de 10 kilómetros indica que se trató de un sismo superficial, característica que generalmente permite que el movimiento sea percibido en zonas más alejadas del epicentro, como ocurrió en la Ciudad de México, ubicada a varios cientos de kilómetros de distancia.

La alerta sísmica sonó en la capital

Debido a la magnitud y características del movimiento telúrico, el Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de México se activó, emitiendo la señal preventiva que alertó a millones de habitantes en la capital. Esta activación permitió que la población tuviera segundos valiosos para ubicarse en zonas seguras antes de que llegaran las ondas sísmicas.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, confirmó la implementación inmediata de medidas preventivas: "Desde @AlcCuauhtemocMx activamos protocolos de revisión y monitoreo para descartar afectaciones y atender cualquier emergencia. Pedimos a la ciudadanía mantener la calma".

Metro y transporte público activaron revisiones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó mediante comunicado que implementó el protocolo de seguridad en toda la red.

"#AvisoMetro: Debido a la alarma sísmica activada en la Ciudad de México, se lleva a cabo el protocolo de revisión de instalaciones en toda la red. Atiende las indicaciones del personal del Sistema", indicó la institución a través de sus canales oficiales.

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) también suspendió temporalmente sus operaciones para realizar las revisiones correspondientes. El organismo reportó que, derivado de la activación de la alerta sísmica, inició el protocolo de revisión en todas sus unidades e instalaciones.

Personal de Protección Civil en diversas alcaldías desplegó brigadas para revisar edificios públicos, escuelas y zonas de riesgo, como parte de los protocolos establecidos para este tipo de contingencias. No se reportaron daños mayores ni víctimas en las primeras horas posteriores al evento.

¿Qué hacer durante y después de un sismo?

Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma durante eventos sísmicos y ubicarse en zonas de seguridad, alejándose de ventanas, cristales y objetos que puedan caer. En caso de encontrarse en la calle, es importante alejarse de edificios, postes y cables de electricidad.

Después del sismo, se debe verificar que no existan fugas de gas, daños estructurales en inmuebles o cables eléctricos expuestos. Es fundamental seguir las indicaciones de Protección Civil y evitar difundir información no confirmada que pueda generar pánico.

