Desaparecen Juntos 3 Niños, un Mexicano, Estadounidense y Francesa en Tijuana, Baja California

La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió la Alerta Amber por la desaparición en conjunto de tres menores de edad en el estado. Se trata de tres hermanos, de apellido García Colín, quienes tienen nacionalidad mexicana, francesa y estadounidense, respectivamente.

De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por la Comisión Local de Búsqueda de personas, Alegra, Nino y Leonardo, de 8, 6 y 3 años de edad, respectivamente, fueron vistos por última vez el pasado 26 de enero en la colonia Cubillas, en la ciudad de Tijuana.

El reporte oficial señala que ese día se perdió todo contacto con ellos y hasta el momento se desconoce su paradero; sin embargo, la información emitida por autoridades no indica las circunstancias en las que desaparecieron los menores.

Video: Desaparecidos en México: Protestan Familiares para Pedir que Se Frenen Desapariciones en CDMX

Desaparición de tres hermanos en Tijuana

Las autoridades difundieron en su ficha de búsqueda su media filiación, para pedir ayuda para la localización de los tres niños.

Alegra García Colín: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes almendrados, estatura 1.30 m, complexión delgada, 30 kg, nacionalidad francesa.

tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes almendrados, estatura 1.30 m, complexión delgada, 30 kg, nacionalidad francesa. Nino García Colín: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes, estatura 1.25 m, complexión regular, 25 kg, nacionalidad mexicana.

tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes, estatura 1.25 m, complexión regular, 25 kg, nacionalidad mexicana. Leonardo García Colín: tez blanca, cabello ondulado castaño claro, ojos café claro, estatura 97 cm, complexión delgada, 21 kg, nacionalidad estadounidense.

Como señas particulares, las autoridades indicaron que los tres son políglotas.

La Fiscalía de Baja California pidió reportar cualquier dato que ayude a la localización de los hermanos García Colín y puso a disposición de las labores de búsqueda algunos medios de contacto como:

Número de emergencias: 911

Denuncia anónima: 089

Teléfonos: (664) 104 2890 y (646) 152 2500 ext. 2560

Correo: xochitlan.vera@fgebc.gob.mx



Historias recomendadas:

Familia es Asesinada a Balazos en la Colonia Loma Bonita en Apaseo El Grande, Guanajuato

Camión de Transporte de Personal es Impactado por el Tren en Pesquería, NL; Hay Dos Muertos

