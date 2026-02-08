Desaparecen Juntos 3 Niños, un Mexicano, Estadounidense y Francesa en Tijuana, Baja California
N+
El pasado 26 de enero, Alegra, Leonardo y Nino fueron vistos por última vez en la colonia Cubillas
COMPARTE:
La Fiscalía General del Estado de Baja California emitió la Alerta Amber por la desaparición en conjunto de tres menores de edad en el estado. Se trata de tres hermanos, de apellido García Colín, quienes tienen nacionalidad mexicana, francesa y estadounidense, respectivamente.
De acuerdo con la ficha de búsqueda compartida por la Comisión Local de Búsqueda de personas, Alegra, Nino y Leonardo, de 8, 6 y 3 años de edad, respectivamente, fueron vistos por última vez el pasado 26 de enero en la colonia Cubillas, en la ciudad de Tijuana.
El reporte oficial señala que ese día se perdió todo contacto con ellos y hasta el momento se desconoce su paradero; sin embargo, la información emitida por autoridades no indica las circunstancias en las que desaparecieron los menores.
Desaparición de tres hermanos en Tijuana
Las autoridades difundieron en su ficha de búsqueda su media filiación, para pedir ayuda para la localización de los tres niños.
- Alegra García Colín: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes almendrados, estatura 1.30 m, complexión delgada, 30 kg, nacionalidad francesa.
- Nino García Colín: tez blanca, cabello lacio castaño claro, ojos verdes, estatura 1.25 m, complexión regular, 25 kg, nacionalidad mexicana.
- Leonardo García Colín: tez blanca, cabello ondulado castaño claro, ojos café claro, estatura 97 cm, complexión delgada, 21 kg, nacionalidad estadounidense.
Como señas particulares, las autoridades indicaron que los tres son políglotas.
La Fiscalía de Baja California pidió reportar cualquier dato que ayude a la localización de los hermanos García Colín y puso a disposición de las labores de búsqueda algunos medios de contacto como:
- Número de emergencias: 911
- Denuncia anónima: 089
- Teléfonos: (664) 104 2890 y (646) 152 2500 ext. 2560
- Correo: xochitlan.vera@fgebc.gob.mx
Historias recomendadas:
Familia es Asesinada a Balazos en la Colonia Loma Bonita en Apaseo El Grande, Guanajuato
Camión de Transporte de Personal es Impactado por el Tren en Pesquería, NL; Hay Dos Muertos