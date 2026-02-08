Familia es Asesinada a Balazos en la Colonia Loma Bonita en Apaseo El Grande, Guanajuato

La noche del pasado sábado se registró un ataque armado en calles de la colonia Loma Bonita en Apaseo El Grande, Guanajuato en donde se reportaron primeramente varias personas heridas.

Fueron vecinos de la calle José Vasconcelos quienes alrededor de las 8:00 escucharon varias detonaciones y de inmediato llamaron a la Central de Emergencias 911.

Padre, madre y su hijo menor de edad fueron víctimas mortales del ataque armado

Los hechos se registraron en el interior de un hogar, por lo que testigos solo vieron salir a los presuntos responsables para huir del lugar sin ser detenidos.

Al lugar arribaron elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno quienes supervisaron el área y al estar dentro de la casa señalada encontraron a 3 personas inconscientes y con impactos de arma de fuego.

Paramédicos que llegaron a brindar atención médica a las víctimas solamente pudieron confirmar que un hombre, una mujer y un menor de edad ya no contaban con signos vitales, informando a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Después se dio a conocer que los fallecidos eran una familia, padre, madre e hijo menor de edad, aunque no se proporcionó la edad exacta del más pequeño de los fallecidos.

Autoridades implementaron un operativo de búsqueda que no logró detener a ninguna persona

Personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato arribaron al domicilio para comenzar con las indagatorias necesarias y dar apertura a una carpeta de investigación.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargó de hacer el levantamiento de los cuerpos para trasladarlos a un anfiteatro y llevarse a cabo la necropsia de ley que determine las causas exactas de su muerte.

Elementos de corporaciones de seguridad realizaron un operativo de búsqueda por zonas aledañas al área acordonada, pero no se informó sobre la detención de alguna persona por lo sucedido.

Vecinos se mostraron temerosos y con la exigencia de tener mayor seguridad en la colonia Loma Bonita.

