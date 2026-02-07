¿Cómo Fue el Rescate de Gerardo Arredondo, Empresario Privado de la Libertad en Salamanca?

En cuestión de horas y bajo un intenso operativo de elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, fue rescatado de una privación de su libertad el empresario y excandidato a alcalde de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo Hernández.

Gerardo Arredondo habría sido rescatado en Juventino Rosas

A las 7:20 de la noche, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de sus redes sociales, dio a conocer que el empresario había sido ya liberado en Juventino Rosas.

Sin que se hiciera pago de un rescate y además se informó la detención de varias personas y el abatimiento de un presunto criminal.

La dependencia reportó al empresario a salvo y bajo resguardo de personal especializado de la fiscalía.

El excandidato a la presidencia de Salamanca fue privado de su libertad en un comercio de materiales para construcción

El empresario y excandidato había sido privado de su libertar al sur de la ciudad de Salamanca en un establecimiento de venta de materiales para construcción alrededor de las 9:00 de la mañana.

Lo que causó la movilización de elementos de diversas corporaciones iniciando un operativo de búsqueda que dio resultado logrando su liberación.

Autoridades no dieron a conocer las identidades, ni de los detenidos, ni de la persona, presunto criminal, que fue abatido.

