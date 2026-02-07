¿Cómo Fue el Rescate de Gerardo Arredondo, Empresario Privado de la Libertad en Salamanca?
N+
El empresario y excandidato a la presidencia de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo, fue rescatado en Juventino Rosas por agentes estatales, la operación dejó a varios detenidos y un fallecido.
COMPARTE:
En cuestión de horas y bajo un intenso operativo de elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno, fue rescatado de una privación de su libertad el empresario y excandidato a alcalde de Salamanca, Guanajuato, Gerardo Arredondo Hernández.
Gerardo Arredondo habría sido rescatado en Juventino Rosas
A las 7:20 de la noche, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a través de sus redes sociales, dio a conocer que el empresario había sido ya liberado en Juventino Rosas.
Sin que se hiciera pago de un rescate y además se informó la detención de varias personas y el abatimiento de un presunto criminal.
La dependencia reportó al empresario a salvo y bajo resguardo de personal especializado de la fiscalía.
El excandidato a la presidencia de Salamanca fue privado de su libertad en un comercio de materiales para construcción
El empresario y excandidato había sido privado de su libertar al sur de la ciudad de Salamanca en un establecimiento de venta de materiales para construcción alrededor de las 9:00 de la mañana.
Lo que causó la movilización de elementos de diversas corporaciones iniciando un operativo de búsqueda que dio resultado logrando su liberación.
Te podría interesar: Muere Adolescente y Otro Queda Herido al Chocar su Moto Contra un Coche en León, Guanajuato
Autoridades no dieron a conocer las identidades, ni de los detenidos, ni de la persona, presunto criminal, que fue abatido.
Historias recomendadas:
-
¿Quién es Gerardo Arredondo, Excandidato y Empresario de Guanajuato Privado de la Libertad?
-
Responsables de Golpear y Dejar en Coma a Un Estudiante de León, Fueron Vinculados a Proceso
-
Niño de Dos Años Fue Herido al ser Víctima Colateral de un Ataque en San Francisco del Rincón
Redacción: N+
JIPV