¿Quién es Gerardo Arredondo, Excandidato y Empresario de Guanajuato Privado de la Libertad?

Gerardo Arredondo Hernández, empresario, arquitecto y excandidato a una alcaldía, fue privado de la libertad, hoy en día, en Salamanca.

Actualmente, Arredondo esta a cargo del podcast “Gerardo Te Escucha”, un espacio en el cual realiza entrevistas a diferentes miembros de la comunidad salmantina.

El empresario ha realizado cuatro emisiones, donde escucha los testimonios de jóvenes y la última entrega correspondió a una serie de entrevistas con los operadores de taxis.

Asimismo, Gerardo Arredondo, cursó la Licenciatura en Ingeniería Civil en el Centro Nacional de Enseñanza Técnica Industrial, pero en septiembre de 2021, comenzó representante de la Asociación de Empresarios de Salamanca y en conjunto con la SEG y la CMIC; se llevó a cabo la rehabilitación de escuelas para su regreso seguro luego de la pandemia por COVID-19.

Fue en el 2024, cuando Gerardo Arredondo se postuló como candidato a la presidencia municipal de Salamanca, la cual perdió en las elecciones, por lo que a partir de ese momento se dedicó a la construcción.

Privan de la libertad a Gerardo Arredondo en uno de sus negocios en Salamanca

Durante las primeras horas del día, Gerardo Arredondo, excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, se encontraba al parecer en uno de sus negocios, cuando hombres armados llegaron hasta el local.

Los hombres armados lo sacaron del local, para ser subido a otro vehículo, privándolo de la libertad, para después, darse a la fuga con rumbo desconocido por las calles de la colonia Ampliación El Cerrito.

Fueron testigos de los hechos, quienes llamaron a los números de emergencia para reportar el hecho, siendo policías municipales, los primeros en llegar a la zona, quienes en apoyo de más elementos, realizaron un operativo por la zona, pero no tuvieron resultado positivo.

Autoridades de Salamanca, se pronunciaron ante lo ocurrido a través de un comunicado, donde confirman que el empresario y excandidato a la presidencia municipal de Salamanca, Gerardo Arredondo Hernández, había sido privado de la libertad.

