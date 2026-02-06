Niño de Dos Años Fue Herido al ser Víctima Colateral de un Ataque en San Francisco del Rincón

Un niño de dos años fue víctima colateral de un ataque armado, el hecho ocurrió en calles de la colonia El Llano en San Francisco del Rincón.

Cuando individuos armados, que viajaban en un automóvil abrieron fuego indiscriminadamente contra la fachada de un inmueble ubicado en la calle Guadalupe Victoria.

El menor estaba dentro de un negocio cuando fue lesionado

Uno de los proyectiles perforó la cortina de acero de un negocio cerrado, alcanzando al menor que se encontraba al interior y ocasionándole una herida de bala en la pierna.

Familiares del pequeño reaccionaron con rapidez y lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Comunitario de San Francisco del Rincón.

Personal médico reportó estable y fuera de peligro al niño

Donde el personal médico lo reportó estable y fuera de peligro tras confirmar que la lesión se limitó al pie.

Mientras tanto, agentes de la Policía Municipal acordonaron la escena del crimen para recolectar los casquillos percutidos e iniciar las investigaciones periciales que buscan esclarecer el móvil del ataque y dar con el paradero de los responsables del ataque armado.

