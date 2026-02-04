Detienen a Extorsionador en Celaya; Amenazaba y Dañaba Locales de sus Víctimas

Gracias a varias denuncias anónimas, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer la captura de un hombre que se dedicaba a extorsionar a personas ubicadas en diferentes puntos de la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Lo anterior le informó la misma Fiscalía a través de un comunicado en su cuenta donde especifica la captura de un hombre que se dedicaba a extorsionar a varias personas en diferentes locales de Celaya.

De acuerdo a la dependencia de seguridad estatal, los hechos ocurrieron cuando varias personas denunciaron las intenciones de este hombre, quien se aprovechaba para intimidarlos y hacerles llamadas con la finalidad de extorsionarlos y obtener dinero.

Ante ello, tras las denuncias, elementos de la Fiscalía comenzaron una investigación donde se informó, que las víctimas eran sometidas a presiones constantes mediante mensajes intimidatorios y comunicaciones escritas, provenientes de diversos números telefónicos, mediante los cuales se les exigía la entrega reiterada de dinero.

De igual manera, informaron que el hombre, al no lograr extorsionar a sus víctimas, provocaba un grave daño a su patrimonio, acción que también denunciaron a las autoridades correspondientes, quienes tomaron cartas en el asunto.

Logran capturar a hombre que extorsionaba y dañaba sus negocios

Derivado de las investigaciones de la Fiscalía y gracias a los trabajos de inteligencia y cateos simultáneos, agentes de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron la orden de aprehensión, asegurando evidencia relevante, entre ella objetos relacionados con la actividad delictiva y un auto de lujo.

Asimismo, las autoridades identificaron al hombre como Ramón René 'N', donde un Juez determinó que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público son suficientes para sujetarlo a proceso penal, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva durante el desarrollo del procedimiento.





NLD